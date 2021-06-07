Мюллер забил за сборную Германии впервые за три года. Это произошло в Дюссельдорфе, где он забивал последний раз
Томас Мюллер отличился в товарищеской игре Германия – Латвия, сделав счет 3:0 на 27-й минуте. Германия забила пять безответных голов к перерыву.
Это первый гол Мюллера за Германию с марта 2018-го. Тогда он отличился в товарищеской игре против Испании. Матч проходил в Дюссельдорфе, как и игра с Латвией сейчас. После ЧМ-2018 и до лета 2021-го Мюллер не вызывался в сборную.
Всего за Германию Мюллер забил 26 различным сборным. Только у четырех игроков показатель лучше. Подольски забивал 30 соперникам, Клинсманн – 31, Клозе и Баллак – по 35.
Матч против Латвии станет для Германии последним перед Евро-2020. На турнире команда стартует с игры против Франции (15 июня), во втором туре сыграет с Португалией (19 июня), а в третьем – против Венгрии (23 июня).