Томас Мюллер
Германия
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#Томас Мюллер #Германия

Мюллер забил за сборную Германии впервые за три года. Это произошло в Дюссельдорфе, где он забивал последний раз

вчера, 22:51

Томас Мюллер отличился в товарищеской игре Германия – Латвия, сделав счет 3:0 на 27-й минуте. Германия забила пять безответных голов к перерыву.

Это первый гол Мюллера за Германию с марта 2018-го. Тогда он отличился в товарищеской игре против Испании. Матч проходил в Дюссельдорфе, как и игра с Латвией сейчас. После ЧМ-2018 и до лета 2021-го Мюллер не вызывался в сборную.

Всего за Германию Мюллер забил 26 различным сборным. Только у четырех игроков показатель лучше. Подольски забивал 30 соперникам, Клинсманн – 31, Клозе и Баллак – по 35.

Матч против Латвии станет для Германии последним перед Евро-2020. На турнире команда стартует с игры против Франции (15 июня), во втором туре сыграет с Португалией (19 июня), а в третьем – против Венгрии (23 июня).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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