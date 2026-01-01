Михаэль Баллак

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18-летний сын Баллака погиб в аварии на квадроцикле
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Великое видео о любви из ночного клуба: все смотрят на танец девушек в купальниках – а Баллак смотрит на смартфоне финал «Челси» 💙
#Михаэль Баллак
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