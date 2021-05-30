Великое видео о любви из ночного клуба: все смотрят на танец девушек в купальниках – а Баллак смотрит на смартфоне финал «Челси» 💙

Видео засняла дизайнер и блогер Шейма Субаши – это жена турецкого миллиардера Мохаммеда Альсалусси. Турецкие медиа предполагают, что Баллак был приглашен Альсалусси – на видео они вместе смотрят матч «Челси» и «Ман Сити».

А как дела у Баллака:

1. Он закончил карьеру в 2012-м, но в профессиональный футбол не возвращался. «Мне это не очень интересно. Я всю жизнь провел в игре. Должно же у меня быть время, чтобы отдохнуть от нее. Карьера тренера? Нет, это точно не для меня».

2. Баллака периодически приглашают экспертом на немецкое и английское ТВ. Второму он часто дает комментарии по матчам «Челси».

3. А вот что он говорит про работу функционера: «Вот это, кажется, для меня. Мне больше нравится управлять, чем действовать самому». Пару лет назад был слух, что он станет спортдиром «Челси», но ничего не исполнилось.

4. Совсем недавно он сказал: «Не волнуйтесь, у меня все в порядке. Я живу и наслаждаюсь. Как только у меня произойдут какие-нибудь важные изменения, я сразу же расскажу вам».