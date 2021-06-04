Когда будет плей-офф Евро-2020. Сроки проведения

Чемпионат Европы-2020 стартует 11 июня матчем Турция – Италия. На 11-23 июня запланированы матчи группового этапа турнира.

🗓️ Плей-офф Евро-2020 начнется 26 июня, в этот день состоятся два матча 1/8 финала – в Амстердаме и Лондоне.

🗓️ 27 июня пройдут еще два матча 1/8-й – в Будапеште и Севилье.

🗓️ 28 июня – следующие два матча 1/8-й – в Копенгагене и Бухаресте.

🗓️ Заключительные два матча 1/8 финала состоятся 29 июня – в Лондоне и Глазго.

🗓️ 2 июля пройдут два четвертьфинала – в Санкт-Петербурге и Мюнхене.

🗓️ На 3 июля запланированы еще два четвертьфинальных матча – в Баку и Риме.

🗓️ Полуфиналы 6 и 7 июля пройдут в Лондоне.

🗓️ Также в Лондоне состоится и финал, он намечен на 11 июля

Таким образом, плей-офф Евро-2020 состоится в период с 26 июня по 11 июля. Он будет включать в себя четыре стадии – 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал.