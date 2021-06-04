Евро-2020
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#Евро-2020

Когда начнется Евро-2020. Стартовый матч чемпионата Европы

04 июня, 20:48

Чемпионат Европы-2020 начнется в пятницу, 11 июня. На этот день запланирован один матч, который пройдет в Риме. В стартовой игре встретятся сборные Турции и Италии.

🏟️ Матч ТурцияИталия покажет Первый канал. Прямая трансляция запланирована на 21:35 по московскому времени. Матч начнется в 22:00.

🏟️️️️ В следующие восемь дней за исключением 15 июня будут проходить по три матча Евро-2020. Они будут начинаться в 16:00, 19:00 и 22:00 по московскому времени. На 15 июня запланированы две игры.

🏟️ 20 и 22 июня состоится по две решающие игры на групповом этапе, 21 и 23 июня – по четыре.

🏟️️ Плей-офф Евро-2020 стартует с 26 июня и будет включать в себя матчи 1/8, 1/4, 1/2 финала и решающую игру, которая состоится 11 июля. Финал пройдет в Лондоне и будет завершающем матчем турнира.

Таким образом, Евро пройдет в период с 11 июня по 11 июля.

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