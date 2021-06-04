Евро-2020
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#Евро-2020

Сроки проведения Евро-2020. Когда состоится чемпионат Европы

04 июня, 20:46

Чемпионат Европы-2020 стартует 11 июня и будет проходить ровно месяц. Он закончится 11 июля.

Евро-2020 должен был пройти летом 2020 года, но был перенесен на год вперед из-за пандемии коронавируса. В 2021-м было утверждено проведение чемпионата в срок с 11 июня по 11 июля в 11 городах на 11 разных стадионах.

Ключевые даты Евро-2020:

🗒️ 11 июня будет проведен один стартовый матч ТурцияИталия

🗒️ Сборная России сыграет во второй игровой день – 12 июня против Бельгии в Санкт-Петербурге.

🗒️ Россия проведет еще два матча группового этапа – 16 июня против Финляндии в Санкт-Петербурге и 21 июня против Дании в Копенгагене.

🗒️ Групповой этап продлится в период с 11 по 23 июня.

🗒️ Далее начнутся матчи 1/8 финала, они уместятся в четыре игровых дня – с 26 по 29 июня.

🗒️ Четвертьфинальные игры будут разыграны в два дня – 2 и 3 июля.

🗒️ Полуфиналы пройдут 6 и 7 июля.

🗒️ Финал состоится 11 июля.

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