Кузяев, Миранчук и Караваев – в стартовом составе России на матч с Польшей

Россия выйдет на товарищеский матч с Польшей в таком составе:

Вратарь : Шунин

: Шунин Защитники : Кузяев, Кудряшов, Джикия, Семенов, Караваев.

: Кузяев, Кудряшов, Джикия, Семенов, Караваев. Полузащитники/нападающие: Зобнин, Оздоев, Головин, Миранчук, Дзюба.

Запасные: Дюпин, Сафонов, Дивеев, Жирков, Макаров, Мостовой, Жемалетдинов, Мухин, Ионов, Баринов, Соболев, Заболотный.

Игра начнется 21:45 по Москве. Это один из двух товарищеских матчей России перед Евро. 5 июня она сыграет с Исландией.

Где смотреть матч Польша – Россия, 1 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция товарищеской игры

Прогноз на товарищеский матч Польша – Россия, 1 июня 2021 года

