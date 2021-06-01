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Кузяев, Миранчук и Караваев – в стартовом составе России на матч с Польшей

01 июня, 20:22

телеграм-канал сборной России

Россия выйдет на товарищеский матч с Польшей в таком составе:

  • Вратарь: Шунин
  • Защитники: Кузяев, Кудряшов, Джикия, Семенов, Караваев.
  • Полузащитники/нападающие: Зобнин, Оздоев, Головин, Миранчук, Дзюба.

Запасные: Дюпин, Сафонов, Дивеев, Жирков, Макаров, Мостовой, Жемалетдинов, Мухин, Ионов, Баринов, Соболев, Заболотный.

Игра начнется 21:45 по Москве. Это один из двух товарищеских матчей России перед Евро. 5 июня она сыграет с Исландией.

Где смотреть матч Польша – Россия, 1 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция товарищеской игры

Прогноз на товарищеский матч Польша – Россия, 1 июня 2021 года
 

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Источник:
телеграм-канал сборной России
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