Россия
товарищеские матчи
Польша
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #Польша #товарищеские матчи

Прогноз на товарищеский матч Польша – Россия, 1 июня 2021 года

2 часа назад

Сборная России проведет выездной товарищеский матч против команды Польши перед Евро-2020. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Котировки и прогнозы букмекеров:

  • Победа Польши – 2,44.
  • Ничья – 3,54.
  • Победа России – 3,24.

Дополнительные варианты:

  • Не больше двух голов в матче – 1,85.
  • Россия или Польша победят с сухим счетом – 2,31.

Россия после этого матча сыграет дома с Болгарией 5 июня. У Польши запланирована игра против Исландии. Дальше команды будут готовиться к чемпионату Европы.

Где смотреть матч Польша – Россия

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Польша объявила состав на Евро через компьютер на Windows XP: как будто тренер случайно запустил утечку
7 вопросов по составу России на Евро. Что с Гильерме? Столько молодежи точно надо? Почему все форварды одинакового стиля?
Состав России на Евро: 17-летний пацан, четыре игрока из Европы, нет Гильерме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#Польша
#товарищеские матчи