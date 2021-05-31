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Прогноз на товарищеский матч Польша – Россия, 1 июня 2021 года
2 часа назад
Сборная России проведет выездной товарищеский матч против команды Польши перед Евро-2020. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.
Котировки и прогнозы букмекеров:
- Победа Польши – 2,44.
- Ничья – 3,54.
- Победа России – 3,24.
Дополнительные варианты:
- Не больше двух голов в матче – 1,85.
- Россия или Польша победят с сухим счетом – 2,31.
Россия после этого матча сыграет дома с Болгарией 5 июня. У Польши запланирована игра против Исландии. Дальше команды будут готовиться к чемпионату Европы.
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