Прогноз на товарищеский матч Польша – Россия, 1 июня 2021 года

Сборная России проведет выездной товарищеский матч против команды Польши перед Евро-2020. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Котировки и прогнозы букмекеров:

Победа Польши – 2,44.

Ничья – 3,54.

Победа России – 3,24.

Дополнительные варианты:

Не больше двух голов в матче – 1,85.

Россия или Польша победят с сухим счетом – 2,31.

Россия после этого матча сыграет дома с Болгарией 5 июня. У Польши запланирована игра против Исландии. Дальше команды будут готовиться к чемпионату Европы.

Где смотреть матч Польша – Россия