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Где смотреть матч Польша – Россия, 1 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция товарищеской игры
2 часа назад
Сборная России сыграет товарищеский матч против команды Польши в преддверии Евро-2020. Игра пройдет в польском Вроцлаве и начнется в 21:45 по московскому времени.
Смотреть матч можно на сайте «Телеспорта». Начало трансляции запланировано на 21:35.
- Россия и Польша встречались четырежды. У каждой из команд по одной победе плюс две ничьи.
- Три игры были товарищескими, еще одна прошла на Евро-2012 (1:1).
Россия после этого матча сыграет дома с Болгарией 5 июня. У Польши запланирована игра против Исландии. Дальше команды будут готовиться к чемпионату Европы.
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