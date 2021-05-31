Где смотреть матч Польша – Россия, 1 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция товарищеской игры

Сборная России сыграет товарищеский матч против команды Польши в преддверии Евро-2020. Игра пройдет в польском Вроцлаве и начнется в 21:45 по московскому времени.

Смотреть матч можно на сайте «Телеспорта». Начало трансляции запланировано на 21:35.

Россия и Польша встречались четырежды. У каждой из команд по одной победе плюс две ничьи.

Три игры были товарищескими, еще одна прошла на Евро-2012 (1:1).

Россия после этого матча сыграет дома с Болгарией 5 июня. У Польши запланирована игра против Исландии. Дальше команды будут готовиться к чемпионату Европы.

Прогноз на товарищеский матч Польша – Россия