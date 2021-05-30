После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы

«Манчестер Сити» проиграл в финале Лиги чемпионов «Челси» – 0:1. Главная драма матча – травма Кевина Де Брюйне. На 56-й минуте он столкнулся с Антонио Рюдигером и ушел с поля.

Об этом эпизоде мы писали тут:

Замена Де Брюйне – боль финала Лиги чемпионов. Заплакал на поле и ушел с травмой головы

Сейчас Де Брейне сам рассказал о своем обследовании:

«Привет, ребята, только что вернулись из больницы.

Мой диагноз – перелом костей носа и перелом стенки левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, я разочарован тем, что произошло вчера. Мы еще вернемся».