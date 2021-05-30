Кевин Де Брюйне
Лига чемпионов
Антонио Рюдигер
Челси
Манчестер Сити
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#Кевин Де Брюйне #Челси #Лига чемпионов #Антонио Рюдигер #Манчестер Сити

После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы

3 часа назад

«Манчестер Сити» проиграл в финале Лиги чемпионов «Челси» – 0:1. Главная драма матча – травма Кевина Де Брюйне. На 56-й минуте он столкнулся с Антонио Рюдигером и ушел с поля.

Об этом эпизоде мы писали тут:

Замена Де Брюйне – боль финала Лиги чемпионов. Заплакал на поле и ушел с травмой головы

Сейчас Де Брейне сам рассказал о своем обследовании:

«Привет, ребята, только что вернулись из больницы.

Мой диагноз – перелом костей носа и перелом стенки левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, я разочарован тем, что произошло вчера. Мы еще вернемся».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Кевина Де Брюйне
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