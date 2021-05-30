Нголо Канте
Лига чемпионов
Челси
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#Нголо Канте #Челси #Лига чемпионов

Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ

2 часа назад

Финал Лиги чемпионов. «Манчестер Сити»«Челси» – 0:1. Нголо Канте не забил, но стал лучшим игроком матча. Теперь в его карьере есть:

🏆 Победа в АПЛ (2016/17).

🏆 Победа на ЧМ (2018).

🏆 Победа в Лиге чемпионов (2020/21).

И Канте стал шестым игроком с таким набором титулов. Вот топ-5 футболистов, которым удавалось это до Канте:

1. Тьерри Анри.

2. Фабьен Бартез.

3. Жулиано Беллетти.

4. Жерар Пике.

5. Педро.

Но только Канте взял эти трофеи в качестве игрока одной команды. Остальные побеждали в турнирах в разные периоды карьеры.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Squawka
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