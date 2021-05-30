Нголо Канте
Лига чемпионов
Челси
Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ
2 часа назад
Финал Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси» – 0:1. Нголо Канте не забил, но стал лучшим игроком матча. Теперь в его карьере есть:
🏆 Победа в АПЛ (2016/17).
🏆 Победа на ЧМ (2018).
🏆 Победа в Лиге чемпионов (2020/21).
И Канте стал шестым игроком с таким набором титулов. Вот топ-5 футболистов, которым удавалось это до Канте:
1. Тьерри Анри.
2. Фабьен Бартез.
3. Жулиано Беллетти.
4. Жерар Пике.
5. Педро.
Но только Канте взял эти трофеи в качестве игрока одной команды. Остальные побеждали в турнирах в разные периоды карьеры.
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