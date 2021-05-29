«Челси» – победитель Лиги чемпионов сезона-2020/21

«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории и впервые с сезона-2011/12.

До этого финала команды трижды встречались во всех турнирах этого сезона: «Челси» победил дважды (в Кубке Англии и АПЛ), «Манчестер Сити» – один раз (в АПЛ).

«Манчестер Сити» не проиграл до финала ни одного матча в этом сезоне Лиги чемпионов.

Это третий английский финал в истории ЛЧ. «Манчестер Сити» стал девятым клубом из Англии, который вышел в финал.