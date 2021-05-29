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#Лига чемпионов #Челси #Манчестер Сити

«Челси» – победитель Лиги чемпионов сезона-2020/21

вчера, 23:56

В Порту состоялся финал Лиги чемпионов сезона-2020/21. «Челси» выиграл у «Ман Сити» со счетом 1:0. Единственный гол забил Кай Хаверц. Это его первый мяч за карьеру в Лиге чемпионов.

Тиаго Силва получил травму в первом тайме финала, Кевин Де Брюйне – во втором.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42

 «Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории и впервые с сезона-2011/12.

До этого финала команды трижды встречались во всех турнирах этого сезона: «Челси» победил дважды (в Кубке Англии и АПЛ), «Манчестер Сити» – один раз (в АПЛ).

«Манчестер Сити» не проиграл до финала ни одного матча в этом сезоне Лиги чемпионов.

Это третий английский финал в истории ЛЧ. «Манчестер Сити» стал девятым клубом из Англии, который вышел в финал.

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Источник:
Гол.ру
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