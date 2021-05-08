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«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
В последний раз Бундеслигу завоевывала не «Бавария» в сезоне-2011/12 – тогда чемпионом стала «Боруссия» Д. С того момента золото чемпионата Германии неизменно забирала «Бавария», уже девять лет подряд.
По чемпионской серии «Бавария» повторила рекорд «Ювентуса». Вот только в следующем сезоне у нее будет шанс переписать его. «Ювентус» же в этом сезоне не взял Серию А и прервал свою гегемонию в Италии.
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