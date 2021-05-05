Тимо Вернер
Лига чемпионов
Реал
Челси
Вернер открыл счет в матче «Челси» – «Реал», забив головой в пустые ворота с метра
05 мая, 22:33
«Челси» принимает «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. На 28-й минуте Тимо Вернер открыл счет. Мяч после удара Хавертца попал в перекладину, а Вернер добил в пустые ворота.
«Челси» повел 1:0. До этого эпизода Вернер уже забивал с прострела, но гол не был засчитан из-за офсайда.
Вернер – первый немец в ЛЧ, забивший «Реалу» не за немецкий клуб.
Второй финалист уже известен – в финал вышел «Манчестер Сити», победив «ПСЖ» в двух матчах (2:1, 2:0).
Решающий матч состоится 29 мая в Стамбуле.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые