Тимо Вернер
Лига чемпионов
Реал
Челси
Поделиться:
Комментарии:
0
#Тимо Вернер #Лига чемпионов #Реал #Челси

Вернер открыл счет в матче «Челси» – «Реал», забив головой в пустые ворота с метра

05 мая, 22:33

«Челси» принимает «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. На 28-й минуте Тимо Вернер открыл счет. Мяч после удара Хавертца попал в перекладину, а Вернер добил в пустые ворота.

«Челси» повел 1:0. До этого эпизода Вернер уже забивал с прострела, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Вернер – первый немец в ЛЧ, забивший «Реалу» не за немецкий клуб.

Второй финалист уже известен – в финал вышел «Манчестер Сити», победив «ПСЖ» в двух матчах (2:1, 2:0).

Решающий матч состоится 29 мая в Стамбуле.

Еще по теме
УЕФА ввел сгорание карточек в Лиге чемпионов ради звезд в финале. Клубы долго воевали за это, а Рой Кин однажды от злости чуть не закончил карьеру
Марсело чуть не пропустил полуфинал ЛЧ из-за обязанности наблюдателя на выборах в Испании. «Реал» спасла незнакомая бабуля
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Тимо Вернер
#Лига чемпионов
#Реал
#Челси