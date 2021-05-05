Вернер открыл счет в матче «Челси» – «Реал», забив головой в пустые ворота с метра

«Челси» принимает «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. На 28-й минуте Тимо Вернер открыл счет. Мяч после удара Хавертца попал в перекладину, а Вернер добил в пустые ворота.

«Челси» повел 1:0. До этого эпизода Вернер уже забивал с прострела, но гол не был засчитан из-за офсайда.