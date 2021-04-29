ПСЖ
Лига чемпионов
Барселона
Бавария
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#ПСЖ #Лига чемпионов #Барселона #Манчестер Сити #Бавария

Соперники «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ били по его воротам 92 раза. Сам «ПСЖ» – 50, а забил голов больше

47 минут назад

«ПСЖ» проиграл «Ман Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:2.

«ПСЖ» провел в плей-офф ЛЧ-2020/21 пять матчей. За это время он всего однажды превзошел соперника по ударам – это было в первом матче с «Барселоной».

За пять игр «Барселона», «Бавария» и «Ман Сити» нанесли в общей сложности 92 удара по воротам «ПСЖ». У самого «ПСЖ» (в матче против «Сити» было равенство – 11:11).

Голов больше забил «ПСЖ» – восемь против семи.

Ответный полуфинал состоится 4 мая.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
«ПСЖ» развалился за тайм: Навас проспал навес и пустил через дыру в стенке, Гуйе добил удалением
У Маркиньоса три гола в сезоне ЛЧ, и все разные – со стандарта, с отскока и выхода один на один. А все пострадавшие – топ-клубы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ПСЖ
#Лига чемпионов
#Барселона
#Манчестер Сити
#Бавария