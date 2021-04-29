Соперники «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ били по его воротам 92 раза. Сам «ПСЖ» – 50, а забил голов больше

«ПСЖ» проиграл «Ман Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:2.

«ПСЖ» провел в плей-офф ЛЧ-2020/21 пять матчей. За это время он всего однажды превзошел соперника по ударам – это было в первом матче с «Барселоной».

За пять игр «Барселона», «Бавария» и «Ман Сити» нанесли в общей сложности 92 удара по воротам «ПСЖ». У самого «ПСЖ» (в матче против «Сити» было равенство – 11:11).

Голов больше забил «ПСЖ» – восемь против семи.

Ответный полуфинал состоится 4 мая.