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Соперники «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ били по его воротам 92 раза. Сам «ПСЖ» – 50, а забил голов больше
47 минут назад
«ПСЖ» проиграл «Ман Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:2.
«ПСЖ» провел в плей-офф ЛЧ-2020/21 пять матчей. За это время он всего однажды превзошел соперника по ударам – это было в первом матче с «Барселоной».
За пять игр «Барселона», «Бавария» и «Ман Сити» нанесли в общей сложности 92 удара по воротам «ПСЖ». У самого «ПСЖ» (в матче против «Сити» было равенство – 11:11).
Голов больше забил «ПСЖ» – восемь против семи.
Ответный полуфинал состоится 4 мая.
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