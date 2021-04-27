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«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
вчера, 23:50
- Игра закончилась со счетом 1:1. Голы забили Кристиан Пулишич и Карим Бензема.
- Это первый матч «Реала» и «Челси» в истории Лиги чемпионов. Их последняя встреча прошла в 1998 году – игра за Суперкубок УЕФА. Тогда «Челси» победил.
- «Реал» играет в полуфинале впервые за три года, «Челси» – впервые за девять лет.
- Зинедин Зидан еще ни разу не выигрывал у Томаса Тухеля. Их клубы играли пять раз: четыре ничьих и один раз – победа Тухеля.
- Ответная игра пройдет 5 мая. В другой полуфинальной паре играют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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