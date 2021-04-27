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#Лига чемпионов #Реал #Челси

«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

вчера, 23:50
  • Игра закончилась со счетом 1:1. Голы забили Кристиан Пулишич и Карим Бензема.
  • Это первый матч «Реала» и «Челси» в истории Лиги чемпионов. Их последняя встреча прошла в 1998 году – игра за Суперкубок УЕФА. Тогда «Челси» победил.
  • «Реал» играет в полуфинале впервые за три года, «Челси» – впервые за девять лет.
  • Зинедин Зидан еще ни разу не выигрывал у Томаса Тухеля. Их клубы играли пять раз: четыре ничьих и один раз – победа Тухеля.
  • Ответная игра пройдет 5 мая. В другой полуфинальной паре играют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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Прогноз на матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити», 28 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
 

Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 29
1:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Пулишич 14
Источник:
Гол.ру
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