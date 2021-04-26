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Где смотреть матч «Реал» – «Челси», 27 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
5 часов назад
«Реал» примет «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Он состоится 27 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция – в 21:45.
- «Реал» на пути к полуфиналу выбил из турнира «Аталанту» и «Ливерпуль». «Челси» прошел «Атлетико» и «Порту».
- «Реал» и «Челси» трижды встречались в еврокубковой истории. В финале Кубка Кубков-1970/71 сначала была ничья, потом «Челси» победил в переигровке. Еще один матч – Суперкубок-1998, там тоже выиграл «Челси» благодаря единственному голу Густаво Пойета.
- «Реал» в Примере участвует в чемпионской гонке – отстает на два очка от «Атлетико» (и на три по потерянным от «Барселоны») за пять туров до конца. «Челси» идет четвертым в АПЛ и борется за место в ЛЧ по итогам сезона.
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