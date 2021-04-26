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Прогноз на матч «Реал» – «Челси», 27 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
5 часов назад
«Реал» сыграет с «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Матч состоится 27 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа «Реала» – 2,39.
- Ничья – 3,2.
- Победа «Челси» – 3,4.
- Проход «Реала» в полуфинал – 1,79.
- Проход «Челси» в полуфинал – 2,02.
В последнем матче перед ЛЧ «Реал» не смог обыграть «Бетис» в Примере – 0:0. «Челси» на выходных победил 1:0 «Вест Хэм» в АПЛ, забил Тимо Вернер.
Васкес и Менди травмированы у «Реала», под вопросом выход на поле Вальверде и Рамоса. «Челси» обойдется без Ковачича (травма).
В последних пяти играх ЛЧ «Реал» не проигрывает, а в пяти матчах с участием «Челси» забивается меньше трех мячей.
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