Прогноз на матч «Реал» – «Челси», 27 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Реал» сыграет с «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Матч состоится 27 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «Реала» – 2,39.

Ничья – 3,2.

Победа «Челси» – 3,4.

Проход «Реала» в полуфинал – 1,79.

Проход «Челси» в полуфинал – 2,02.

В последнем матче перед ЛЧ «Реал» не смог обыграть «Бетис» в Примере – 0:0. «Челси» на выходных победил 1:0 «Вест Хэм» в АПЛ, забил Тимо Вернер.

Васкес и Менди травмированы у «Реала», под вопросом выход на поле Вальверде и Рамоса. «Челси» обойдется без Ковачича (травма).

В последних пяти играх ЛЧ «Реал» не проигрывает, а в пяти матчах с участием «Челси» забивается меньше трех мячей.

Где смотреть матч «Реал» – «Челси»