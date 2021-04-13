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#Лига чемпионов #Футбол #Манчестер Сити #Боруссия Д

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

7 часов назад

«Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграют ответный матч в четвертьфинале Лиги чемпионов. Результат первой игры – победа «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Котировки букмекеров:

  • Победа «Боруссии» – 5,00
  • Ничья – 4,30
  • Победа «Ман Сити» – 1,65

Проход «Боруссии» вообще оценивается коэффициентом 6,20. На это влияет не только результат первого матча. Важно общее положение команд.

«Манчестер Сити» с отрывом лидирует в АПЛ и проиграл за 2021 год только два матча. «Боруссия» занимает пятое место в Бундеслиге.

Сейчас она не проходит в Лигу чемпионов на следующий сезон. Отставание от четвертого места – семь очков.

У «Боруссии» есть только одно преимущество перед «Ман Сити» – статистика личных встреч. «Боруссия» выигрывала дважды, а та победа «Ман Сити» остается единственной в истории.

Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити»

Боруссия
Дортмунд
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Манчестер Сити
Манчестер
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