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Боруссия Д
Манчестер Сити
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
7 часов назад
«Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграют ответный матч в четвертьфинале Лиги чемпионов. Результат первой игры – победа «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
Котировки букмекеров:
- Победа «Боруссии» – 5,00
- Ничья – 4,30
- Победа «Ман Сити» – 1,65
Проход «Боруссии» вообще оценивается коэффициентом 6,20. На это влияет не только результат первого матча. Важно общее положение команд.
«Манчестер Сити» с отрывом лидирует в АПЛ и проиграл за 2021 год только два матча. «Боруссия» занимает пятое место в Бундеслиге.
Сейчас она не проходит в Лигу чемпионов на следующий сезон. Отставание от четвертого места – семь очков.
У «Боруссии» есть только одно преимущество перед «Ман Сити» – статистика личных встреч. «Боруссия» выигрывала дважды, а та победа «Ман Сити» остается единственной в истории.
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