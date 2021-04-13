Лига чемпионов
Футбол
Боруссия Д
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол #Манчестер Сити #Боруссия Д

Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

7 часов назад

«Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграют второй матч в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре «Манчестер Сити» победил со счетом 2:1.

Телеканал «Матч! Футбол 1!» покажет игру в прямом эфире. Трансляция стартует 14 апреля в 21:45 по московскому времени.

Команды играли друг с другом пять раз. «Боруссия» выиграла два раза, еще дважды была ничья. Победа «Ман Сити» в прошлом матче остается единственной в истории.

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити»

Боруссия
Дортмунд
-:-
Манчестер Сити
Манчестер
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
«Мне стоит позвонить Месси и компании, и мы разыграем седьмой?». Гвардиола поздравил «Баварию» с шестым трофеем
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#Манчестер Сити
#Боруссия Д