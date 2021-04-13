Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграют второй матч в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре «Манчестер Сити» победил со счетом 2:1.

Телеканал «Матч! Футбол 1!» покажет игру в прямом эфире. Трансляция стартует 14 апреля в 21:45 по московскому времени.

Команды играли друг с другом пять раз. «Боруссия» выиграла два раза, еще дважды была ничья. Победа «Ман Сити» в прошлом матче остается единственной в истории.

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити»