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Где смотреть матч «ПСЖ» – «Бавария», 13 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
вчера, 15:19
В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» на выезде сыграет с «ПСЖ». Матч состоится 13 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на канале «Матч ТВ», который покажет ее в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45.
- «Бавария» и «ПСЖ» встречались десять раз. Не было ни одной ничьи, в шести матчах выиграл «ПСЖ».
- «Бавария» и «ПСЖ» – финалисты прошлой ЛЧ. Турнир выиграла «Бавария», победив 1:0 благодаря голу Комана.
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