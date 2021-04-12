Где смотреть матч «ПСЖ» – «Бавария», 13 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» на выезде сыграет с «ПСЖ». Матч состоится 13 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на канале «Матч ТВ», который покажет ее в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45.