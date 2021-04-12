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#Лига чемпионов #Футбол #Бавария #ПСЖ

Где смотреть матч «ПСЖ» – «Бавария», 13 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

вчера, 15:19

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» на выезде сыграет с «ПСЖ». Матч состоится 13 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на канале «Матч ТВ», который покажет ее в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45.

ПСЖ
Париж
-:-
Бавария
Мюнхен
  • «Бавария» и «ПСЖ» встречались десять раз. Не было ни одной ничьи, в шести матчах выиграл «ПСЖ».
  • «Бавария» и «ПСЖ» – финалисты прошлой ЛЧ. Турнир выиграла «Бавария», победив 1:0 благодаря голу Комана.

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Бавария»

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