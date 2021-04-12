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#Лига чемпионов #Футбол #Бавария #ПСЖ

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Бавария», 13 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

вчера, 15:21

«ПСЖ» сыграет дома с «Баварией» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. В первой игре парижане победили 3:2 в гостях.

Матч состоится 13 апреля, начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа «ПСЖ» – 3,125.
  • Ничья – 4,15.
  • Победа «Баварии» – 2,25.
  • Проход «ПСЖ» в полуфинал – 1,35.
  • Проход «Баварии» в полуфинал – 3,2.

В последнем туре Бундеслиги перед ответной игрой ЛЧ «Бавария» сыграла вничью 1:1 с «Унионом». «ПСЖ» разгромил 4:1 «Страсбур».

Маркиньос и Бернат травмированы у парижан, под вопросом выход на поле Наваса, Икарди и Курзава. «Баварии» не помогут Коста, Толиссо, Левандовски и Гнабри. Под вопросом участие целого ряда игроков – Боатенга, Комана, Эрнандеса, Зюле и Горецки.

«Баварии» нужна победа в два мяча. В 18 из последних 20 матчей ЛЧ она забивала минимум дважды.

Где смотреть матч «ПСЖ» – «Бавария»

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