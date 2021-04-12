Прогноз на матч «ПСЖ» – «Бавария», 13 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» сыграет дома с «Баварией» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. В первой игре парижане победили 3:2 в гостях.

Матч состоится 13 апреля, начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «ПСЖ» – 3,125.

Ничья – 4,15.

Победа «Баварии» – 2,25.

Проход «ПСЖ» в полуфинал – 1,35.

Проход «Баварии» в полуфинал – 3,2.

В последнем туре Бундеслиги перед ответной игрой ЛЧ «Бавария» сыграла вничью 1:1 с «Унионом». «ПСЖ» разгромил 4:1 «Страсбур».

Маркиньос и Бернат травмированы у парижан, под вопросом выход на поле Наваса, Икарди и Курзава. «Баварии» не помогут Коста, Толиссо, Левандовски и Гнабри. Под вопросом участие целого ряда игроков – Боатенга, Комана, Эрнандеса, Зюле и Горецки.

«Баварии» нужна победа в два мяча. В 18 из последних 20 матчей ЛЧ она забивала минимум дважды.

Где смотреть матч «ПСЖ» – «Бавария»