«Реал» имеет серию из 12 матчей без поражений, «Барселона» – из девяти

«Реал» и «Барселона» сыграют в 30-м туре испанской Примеры. Каждая из команд давно не проигрывает в матчах всех турниров.

Серия «Реала» началась после матча с «Леванте» (1:2). Он состоялся 30 января. Потом «Реал» провел 12 игр, 10 раз победил и дважды сыграл вничью.

«Барселона» не проигрывает девять матчей. Ее серия стартовала после домашней игры с «ПСЖ» (1:4) в Лиге чемпионов. У «Барселоны» было семь побед и две ничьи.

Где смотреть матч «Реал» – «Барселона», 10 апреля 2021 года

Прогноз на матч «Реал» – «Барселона», 10 апреля 2021 года