Где смотреть матч «Реал» – «Барселона», 10 апреля 2021 года

«Реал» примет «Барселону» в 30-м туре чемпионата Испании. Игра пройдет 10 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ Футбол 1» в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:55. В это же время РЕН ТВ проведет свою трансляцию.