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Где смотреть матч «Реал» – «Барселона», 10 апреля 2021 года
вчера, 20:47
«Реал» примет «Барселону» в 30-м туре чемпионата Испании. Игра пройдет 10 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ Футбол 1» в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:55. В это же время РЕН ТВ проведет свою трансляцию.
- Матч первого круга закончился со счетом 3:1 в пользу «Реала».
- В прошлом сезоне «Барселона» не забила «Реалу» ни одного гола – сыграла 0:0 дома и уступила 0:2 в гостях.
- В таблице чемпионата «Реал» идет на третьем месте, отставая на два очка от «Барселоны». Первый – «Атлетико», он опережает «Барсу» на очко (а «Реал» – на три).
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