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Прогноз на матч «Реал» – «Барселона», 10 апреля 2021 года

вчера, 20:46

«Реал» сыграет дома с «Барселоной» в 30-м туре чемпионата Испании. Матч состоится 10 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Котировки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Реала» – 3,05.
  • Ничья – 3,92.
  • Победа «Барселоны» – 2,39.

Другие ставки:

Рамос не сыграет за «Реал», у Варана – коронавирус, под вопросом участие Карвахаля. У «Барселоны» травмированы Коутиньо и Фати.

Зинедин Зидан перед матчем пожелал, чтобы Месси еще поиграл в класико: «Не хочу, чтобы оно было последним для него. Для лиги будет здорово, если он останется».

Роналд Куман похвалил соперника: «Реал» слишком сильно критикуют. Они продолжают играть в Лиге чемпионов и борются за титул Ла Лиги. Я не поддерживаю тех, кто их критикует».

Матч состоится на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде.

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