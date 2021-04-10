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Прогноз на матч «Реал» – «Барселона», 10 апреля 2021 года
вчера, 20:46
«Реал» сыграет дома с «Барселоной» в 30-м туре чемпионата Испании. Матч состоится 10 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Котировки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Реала» – 3,05.
- Ничья – 3,92.
- Победа «Барселоны» – 2,39.
Другие ставки:
- Тотал больше 2,5 голов – 1,7.
- Сухая победа «Реала» или «Барселоны» – 2,75.
- Гол Карима Бензема – 2,3.
- Гол Лионеля Месси – 2,05.
Рамос не сыграет за «Реал», у Варана – коронавирус, под вопросом участие Карвахаля. У «Барселоны» травмированы Коутиньо и Фати.
Зинедин Зидан перед матчем пожелал, чтобы Месси еще поиграл в класико: «Не хочу, чтобы оно было последним для него. Для лиги будет здорово, если он останется».
Роналд Куман похвалил соперника: «Реал» слишком сильно критикуют. Они продолжают играть в Лиге чемпионов и борются за титул Ла Лиги. Я не поддерживаю тех, кто их критикует».
Матч состоится на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде.
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