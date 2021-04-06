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Прогноз на матч «Порту» – «Челси», 7 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
06 апреля, 20:11
«Порту» примет «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра состоится 7 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Котировки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Порту» – 5.21.
- Ничья – 3.52.
- Победа «Челси» – 1.76.
За последние 10 лет «Порту» трижды натыкался на английские клубы в плей-офф ЛЧ и все разы вылетал:
1. От «Арсенала» в сезоне-2009/10 в 1/8 финала.
2. От «Ливерпуля» в сезоне-2017/18 в 1/8.
3. Еще раз от «Ливерпуля» в сезоне-2018/19 – тогда «Порту» не прошел дальше четвертьфинала.
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