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#Лига чемпионов #Футбол #Челси #Порту

Прогноз на матч «Порту» – «Челси», 7 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

06 апреля, 20:11

«Порту» примет «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Игра состоится 7 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Порту» – «Челси», 7 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Котировки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Порту» – 5.21.
  • Ничья – 3.52.
  • Победа «Челси» – 1.76.

За последние 10 лет «Порту» трижды натыкался на английские клубы в плей-офф ЛЧ и все разы вылетал:

1. От «Арсенала» в сезоне-2009/10 в 1/8 финала.

2. От «Ливерпуля» в сезоне-2017/18 в 1/8.

3. Еще раз от «Ливерпуля» в сезоне-2018/19 – тогда «Порту» не прошел дальше четвертьфинала.

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Источник:
Гол.ру
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