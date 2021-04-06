Прогноз на матч «Порту» – «Челси», 7 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

За последние 10 лет «Порту» трижды натыкался на английские клубы в плей-офф ЛЧ и все разы вылетал:

1. От «Арсенала» в сезоне-2009/10 в 1/8 финала.

2. От «Ливерпуля» в сезоне-2017/18 в 1/8.

3. Еще раз от «Ливерпуля» в сезоне-2018/19 – тогда «Порту» не прошел дальше четвертьфинала.