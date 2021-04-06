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Где смотреть матч «Порту» – «Челси», 7 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
06 апреля, 19:53
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Порту» на своем поле примет «Челси». Встреча состоится 7 апреля и начнется в 22:00.
Прямая трансляция встречи пройдет на канале «Матч! Футбол 1» – старт в 21:45 по мск.
- «Порту» и «Челси» встречались всего 8 раз. 2 победы «Порту», ничья и 5 побед «Челси».
- Последняя их встреча состоялась в рамках группового этапа ЛЧ в сезоне-2015/16 (9 декабря) – тогда «Челси» победил 2:0.
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