Где смотреть матч «Порту» – «Челси», 7 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Порту» на своем поле примет «Челси». Встреча состоится 7 апреля и начнется в 22:00.

Прямая трансляция встречи пройдет на канале «Матч! Футбол 1» – старт в 21:45 по мск.