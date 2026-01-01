Ход Королевы

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«Ход королевы» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
#Ход Королевы
Шахматы
Гроссмейстер Нона Гаприндашвили подала иск к Netflix из-за «Хода королевы». В сериале сказано, что она не играла против мужчин
#Нона Гаприндашвили
Кино
После выхода «Хода королевы» интерес к шахматам в России поднялся выше, чем за весь прошлый год
#Шахматы