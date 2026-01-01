Властелин колец

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Серия из трех связанных единым сюжетом кинофильмов
Годы выхода
2001-2003
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«Властелин колец: Кольца власти» – основные факты: в каком облике появится Саурон и будет ли борода у женщин-гномов
#Властелин колец: Кольца власти
«Зло не сотворит ничего нового». Фанаты «Властелина колец» массово критикуют сериал от Amazon за графику и темнокожих персонажей еще до выхода
#Властелин колец
Что мы знаем про сериал по «Властелину колец»: 22 центральных персонажа, больше миллиарда долларов, темнокожие гномы, харфуты вместо хоббитов
#Властелин колец
Как Новая Зеландия 20 лет растет на «Властелине колец»: сотни тысяч новых туристов, опора ВВП, сотни рабочих мест на декорациях Хоббитона
#Властелин колец
Фильм «Властелин Колец» с The Beatles на главных ролях не вышел – Толкина бесили соседи-гитаристы
#The Beatles