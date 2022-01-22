Нганну – Ган

Дата проведения
22 января 2022
Место проведения
Анахайм, США
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Нганну защитил пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Он победил Гана единогласным решением судей
#Нганну – Ган
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Где смотреть бой Нганну – Ган: во сколько прямая трансляция боя, UFC 270, 23 января
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