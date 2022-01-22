Нганну – Ган

Дата проведения
22 января 2022
Место проведения
Анахайм, США
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Нганну воюет с UFC из-за контракта (маленькие гонорары). Возможно, он просидит год без боев, хотя после защиты титула соглашение продлилось
#Франсис Нганну
Сколько Нганну заработал за победу над Ганом на UFC 270
#Нганну – Ган
Сколько Ган заработает за бой с Нганну на UFC 270
#Нганну – Ган
Нганну поднимал Шакила, бьет с силой в 1,3 тонны и тренировался у Тайсона. Его нокауты – убийство
#Франсис Нганну