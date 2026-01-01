Колби Ковингтон

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Онлайн-трансляция боя Махачев – Дос Аньос на UFC Vegas 14
#Махачев – Дос Аньос
Знаменитости, которые открыто поддерживают Трампа
#Дональд Трамп
Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245. Сломал сопернику челюсть, защитил титул чемпиона
#UFC
Боец UFC разрисовывает лицо: флаг Нигерии, маска. Так он пугает соперников
#Камару Усман