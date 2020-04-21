Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов

Дальше – восход сказочного солнца и озарение «Ливерпуля» величием.

(Нет! все было совсем не так: клуб еще долго бултыхался и медленно прогрессировал).

Новый владелец и его компания Fenway Sports Group (FSG) сильно старались. Но много ошибались в начале. Заигрывали с фанатами и приглашали легенду клуба Кенни Далглиша (дав ему 100 миллионов, которые тот бездарно потратил), регулярно упускали игроков, ссорились с болельщиками из-за цен на билеты, формировали бардачный трансферный комитет, оставляли Брендана Роджерса после слабого сезона летом 2015-го, не занимали мест выше четвертого.

Но в целом – медленно и старательно оздоровляли клуб: реконструировали и расширили «Энфилд» (при FSG выручка от стадиона выросла вдвое). Привели спонсоров и наняли качественных людей. «Ливерпуль» последние десять лет тратит на уровне четвертой-пятой команды АПЛ, но имеет самый высокий рост доходов. За десять лет стоимость клуба выросла примерно в девять раз.

При этом FSG не вкладывали в клуб бешеные деньги и не скупали игроков, а всего лишь грамотно управляли. Прекрасная статистика перед началом цикла-2019: с момента прихода FSG «Ливерпуль» тратит 400 000 фунтов на одно очко в АПЛ, «Ман Сити» – 1,16 миллионов, «Ман Юнайтед» – 1.24 миллиона.

По игре и результатам «Ливерпуль» сейчас один из лучших клубов мира – два финала Лиги чемпионов, 97 очков в прошлом сезоне АПЛ, рекорды и почти чемпионство (осталось две победы) – в этом.

Важная помарка: активный рост доходов и улучшение результатов «Ливерпуля» начались в период 2015-2016 годов. Когда в клуб пришел новый тренер.