Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов
Фундамент − от зоны вылета и долгов в 300 млн до новых владельцев, которые наошибались и нашли нужную стратегию под нужного человека
0. В октябре 2010-го «Ливерпуль» болтался в зоне вылета. Это был самый слабый состав в новой истории: Кирьякос, Спиринг, Йованович – ужасающие фамилии. Ими руководил неподходящий тренер Рой Ходжсон. На «Ливерпуле» висели долги, а стадион превращался в рухлядь.
В такое состояние клуб ввели владельцы Хикс и Джиллет – всего за три года. «Ливерпуль» реально мог обанкротиться и перейти к внешнему управлению. Но его подхватил американский бизнесмен Джон Генри. Он с партнерами заплатили 300 миллионов фунтов только за погашение долгов, а Хикс и Джиллет остались с нулем.
Дальше – восход сказочного солнца и озарение «Ливерпуля» величием.
(Нет! все было совсем не так: клуб еще долго бултыхался и медленно прогрессировал).
Новый владелец и его компания Fenway Sports Group (FSG) сильно старались. Но много ошибались в начале. Заигрывали с фанатами и приглашали легенду клуба Кенни Далглиша (дав ему 100 миллионов, которые тот бездарно потратил), регулярно упускали игроков, ссорились с болельщиками из-за цен на билеты, формировали бардачный трансферный комитет, оставляли Брендана Роджерса после слабого сезона летом 2015-го, не занимали мест выше четвертого.
Но в целом – медленно и старательно оздоровляли клуб: реконструировали и расширили «Энфилд» (при FSG выручка от стадиона выросла вдвое). Привели спонсоров и наняли качественных людей. «Ливерпуль» последние десять лет тратит на уровне четвертой-пятой команды АПЛ, но имеет самый высокий рост доходов. За десять лет стоимость клуба выросла примерно в девять раз.
При этом FSG не вкладывали в клуб бешеные деньги и не скупали игроков, а всего лишь грамотно управляли. Прекрасная статистика перед началом цикла-2019: с момента прихода FSG «Ливерпуль» тратит 400 000 фунтов на одно очко в АПЛ, «Ман Сити» – 1,16 миллионов, «Ман Юнайтед» – 1.24 миллиона.
По игре и результатам «Ливерпуль» сейчас один из лучших клубов мира – два финала Лиги чемпионов, 97 очков в прошлом сезоне АПЛ, рекорды и почти чемпионство (осталось две победы) – в этом.
Важная помарка: активный рост доходов и улучшение результатов «Ливерпуля» начались в период 2015-2016 годов. Когда в клуб пришел новый тренер.
Первые ходы Клоппа и три его стартовых принципа
1. Пообещал, что с ним будет весело: «Хочу, чтобы от нашей игры было легко получать удовольствие. Потому что реальный смысл футбола в том, чтобы развлекать болельщиков».
И сдержал обещание. С Клоппом «Ливерпуль» стал одной из самых зрелищных и азартных команд Европы. После безнадежного сезона-2014/2015 это был особый контраст
Простое сравнение двух сезонов: в сезоне-2014/2015 «Ливерпуль» меньше пропустил (48 vs 50), выше забрался в таблице (6-е vs 8-е) и больше выиграл (18 vs 16) − но первый клопповский сезон-2015/2016 все равно дал сильно больше голов (52 vs 63) Плюс уже тогда блокбастерские сюжеты игр встали на поток: 3:0 и 4:1 с «Ман Сити», 5:4 с «Норвичем», 3:3 с «Арсеналом», победы по 6:0 и 6:1 и зверский камбэк 1:3 в 4:3 против «Боруссии» − это все Клопп первого сезона.
2. Создал ядро. В последние годы до прихода Клоппа у состава не было костяка. Стивен Джеррард в одиночку скреплял команду и тащил за собой. После его ухода (как раз за пару месяцев до Клоппа) у «Ливерпуля» осталась ментальная пустота. Прямой замены фигуре такого масштаба не было, а костяк еще не образовался.
Клопп это почувствовал и сразу начал править коллективную ментальность: «Я организовал комитет из футболистов, когда только пришел в клуб. Туда входили пять-шесть игроков: Хендерсон, Милнер, Лукас Лейва, Лаллана и Коутиньо».
Кстати, трое из них до сих пор в команде.
3. Медленно обновлял состав и внушал, что тренировки важнее.
Раз:
«Фанаты думали, что нам надо многое изменить в команде. Да, мы изменили некоторые вещи, но большая часть футболистов, которые играли в прошлом сезоне, по-прежнему здесь. Мы хотим строить команду вокруг них».
Два:
«Я не верю в трансферы, я верю в тренировки».
После дорогих покупок Кейта, Фабиньо, Алиссона и ван Дейка кажется, что Клопп предал этот принцип. На деле «Ливерпуль» обновлялся долго и планомерно. В первые три трансферных окна при Клоппе пришло всего шесть футболистов.
Главное подтверждение, что «Ливерпуль» становится сильнее без трансферов и за счет тренировок – как раз сезон-2019/2020. Перед его началом у клуба был мешок кэша (от самого успешного финансового сезона в истории), но он потратил всего два миллиона на семнадцатилетнего защитника.
Отдельно − про правила трансферов: Клопп привил настойчивость и идейность. И «Ливерпуль» перестал ошибаться на рынке. Совсем
4. При трансферах важна личность Клоппа. До него клуб постоянно упускал игроков – они выбирали города получше (например, Лондон) и тренеров покруче (например, Моуринью). Виллиан, Мхитарян, Алексис Санчес, Диего Коста в последний момент выбирали другие места, а Салах и Шакири должны были прийти намного раньше.
Для многих игроков фактор Клоппа стал определяющим. Оксленда-Чемберлена хотел Конте в «Челси», за Мане и Фабиньо конкурировали с «МЮ», Кейта возбуждал половину клубов Европы, ван Дейк – всех. Каждый из них подтверждал, что выбрал клуб во многом из-за разговора с Клоппом.
5. В первой половине десятых клуб часто подписывал игроков, которые были запасными вариантами (потому что главные цели отказывали). С Клоппом это практически исчезло – он упрям в трансферных вопросах.
В разное время «Ливерпуль» не смог купить Тешейру, Лемара и Фекира. Что бы сделал любой другой клуб? Искал альтернативы. Что делал Клопп? Не покупал никого.
При анализе футболиста перед трансфером «Ливерпуль» уделяет большое внимание личностным характеристикам. Это одна из главных идей Клоппа во всей тренерской карьере – характер важнее всего.
Если кого-то не получалось купить сразу – Клопп ждал, не ища им замен. Чтобы купить Кейта, «Ливерпуль» сначала перенес отказ, а потом оформил контракт на условиях, что он придет через год. Летом 2017-го обломался трансфер ван Дейка – клуб подождал полгода и купил его зимой.
Никакой спешки и необдуманных трансферов. Только точечные покупки, которые на 100% нужны.
6. Провальные трансферы «Ливерпуля» 2010-2015: ох, десятки. Провальные трансферы «Ливерпуля» с приходом Клоппа: эм, Кариус?
При Клоппе не было ни одной покупки просто так. Не приходил ни один игрок, который не вписывался в стиль. Реально: откройте список трансферов за последние годы и попробуйте найти провальный – у вас просто не получится.
Сейчас «Ливерпуль» может позволить себе любого игрока до 100 миллионов. Но категорически не хочет переплачивать и покупать тех, кто не готов начинать со скамейки.
Клопп и «Ливерпуль» на рынке ведут себя так, будто у них нет денег. Это противоположно привычкам топ-клубов. Трансфер Минамино – очередное подтверждение: перспективный японец стоил всего 8.5 миллионов евро.
«Трансферы нужны не для того, чтобы удивлять людей и производить вау-эффект, а чтобы улучшать команду. Чем сильнее команда, тем труднее найти подходящий вариант на рынке» – угадайте, чьи слова.
«Ливерпуль» учит, что отпустить главного лидера в нужный момент − тончайшая мудрость
7. Клуб всегда страдал: в каждом из составов были один-два человека, от формы которых зависела игра. В разное время это Торрес, Джеррард, Суарес, Коутиньо.
Теперь у команды нет явной звезды с игрой под себя. Главная звезда «Ливерпуля» – выстроенная система. Незаменимых фактически нет. Яркий пример – тот самый ответный матч с «Барсой», на который «Ливерпуль» вышел без Салаха и Фирмино и выдал один из лучших перформансов в истории Лиги чемпионов.
8. Продажа Коутиньо. Да, это фактор, который сделал клуб сильнее. Во-первых, сделка дала клубу 145 миллионов – именно на них куплены ключевые сегодня ван Дейк и Алиссон.
Во-вторых, сбалансировала игру «Ливерпуля» и сделала систему лучше. Клопп мучился и не мог найти Коутиньо оптимальное место в схемах. Коутинью гениален на мяче, но недорабатывает без – это вносило дисбаланс в игру.
К тому же он сорил дальними ударами. Реализация была невысокой, и это лишало команду атак с ударами из выгодных точек. Клопп даже говорил о нем: «Иногда я думаю: «О нет, только не бей снова издалека».
Еще раз: вместо Коутиньо «Ливерпуль» получил ван Дейка и Аллисона, более слаженный прессинг, прагматичную оборону и лучшее качество атак.
Ван Дейк и Алиссон как отдельный секрет
9. Какой бы ни была крутой и сбалансированной система Клоппа, без топового вратаря и центрального защитника все рушилось (вспоминаем ляпы Кариуса и Миньоле, Ловрена и Сако).
До прихода ван Дейка «Ливерпуль» с Клоппом в АПЛ пропускал в среднем 1.15 гола за матч. После прихода – 0.63. Почти в два раза меньше.
В причастность к этой статистике смело вписываем Алиссона – он пришел через полгода после ван Дейка и сделал оборону «Ливерпуля» еще уникальнее. В его первый сезон команда выдала лучший перформанс в истории АПЛ по пропущенным (всего 22). Алиссон был последним паззлом идеального состава. После его подписания Клопп сказал: «Теперь у нас есть все, что нам нужно».
Ван Дейк и Алиссон – не только про защиту ворот. Они вселяют уверенность в партнеров и делают их лучше (о чем говорят игроки и тренеры). Оба руководят партнерами, отлично видят поле, гениально играют ногами.
Без лишних слов: «Ливерпуль» подписал одного из лучших вратаря и защитника мира. И это вывело команду на принципиально другой уровень.
Клопп научил давить в конце и побеждать аутсайдеров. Да, побеждать аутсайдеров − это проблема и отдельная магия
10. «Ливерпуль» в последних сезонах очень часто забивает в конце матчей. Всегда кажется, что это везение и характер. Но тут есть закономерность.
По данным The Athletic, Клопп устраивает специальные тренировки, чтобы футболисты умели отыгрываться и дожимать соперника на финише. Клопп делит команду на две части: на атакующую и обороняющуюся. Атака играет вдевятером, защита – в полном составе. К тому же атакующая команда играет с отставанием в минус два мяча.
Это помогает адаптироваться к ситуациям, когда: а) команда отыгрывает, б) нужно дожать в конце в) вас меньше. Плюс такие тренировки учат не сдаваться и не паниковать, когда условия пограничные.
11. «Ливерпуль» научился обыгрывать середняков и аутсайдеров. Это была одна из главных проблем и до прихода Клоппа, и после. «Ливерпуль» терял очки с условными «бeрнли» и «вест бромвичами». При этом был ультракрут с лидерами: с Клоппом был лучшим по очкам с командами из топ-6.
Есть две возможные причины, почему «Ливерпуль» страдал с командами ощутимо слабее. Неосязаемая: слабая мотивация на такие игры. Осязаемая: проблемы в позиционных атаках (аутсайдеры запирались в штрафной, и у «Ливерпуля» не было пространства для атак).
Про мотивацию и ментальность победителей говорить слишком абстрактно – мы все равно не ощутим, что именно изменилось в характере коллектива.
А про позиционные атаки – можем. «Ливерпуль» стал в них ощутимо сильнее, начиная с сезона-2018/19, в котором недобрал всего шесть очков в матчах с командами не из первой шестeрки. В сезоне-2019/2020 в таких играх клуб недобрал только три очка (ага, с «Уотфордом»).
«Ливерпуль» научился взламывать массивную оборону. Один из факторов – стал чаще забивать после навесов; тут спасибо мощнейшим крайним защитникам Тренту и Робертсону (мы про них писали большой текст).
Стиль повзрослел. Ради этого Клопп расстался с помощником, которого держал рядом 17 лет
12. Еще одна из причин, почему «Ливерпуль» стал меньше пропускать и лучше играть с аутсайдерами – отказ от беспрерывно сумасшедшего прессинга и переход на более рациональный футбол.
Первые три полных сезона с Клоппом «Ливерпуль» был в лидерах чемпионата по интенсивности прессинга [модель ppda]. В последних двух – «Ливерпуль» в этом показателе пятый-шестой.
Это совпало со значительным улучшением в качестве игры. «Ливерпуль» стал грамотнее распределять силы по ходу матчей и реже рисковать, включаясь в прессинг. При этом система высокой обороны не пострадала: «Ливерпуль» без мяча вжимает соперника к своим воротам, просто теперь не так одержимо давит на него. Раньше он постоянно вынуждал соперника ошибаться (и ошибался сам), сейчас – ждет, пока соперник ошибется (и тот ошибается).
13. Переход к рационализму подозрительно совпал с уходом помощника Клоппа – Желько Бувача. Они проработали вместе 17 лет, но летом 2018-го Бувач ушел. Одна из версий: в команде авторитет второго помощника Пепа Лейндерса перерос Бувача, Клопп и футболисты стали чаще прислушиваться именно к нему.
Известно, что Бувач был одним из создателей и главным сторонником активного прессинга. И есть логика в том, что без него «Ливерпуль» стал прессинговать меньше. Возможно, это было одной из причин его недопонимания с Клоппом.
Пеп Лейндерс – человек, который работал в клубе с 2014 года (тренировал молодежные команды, в том числе: Трента, Брюстера, Уилсона). В начале 2018-го он уехал в голландский «НЕК», но ушел оттуда в мае. И вернулся в «Ливерпуль» уже на должность заместителя Клоппа.
До этого Лейндерс помогал Клоппу и Бувачу с тренировками, но после возвращения стал ими руководить. Улучшение позиционных атак «Ливерпуля» – тоже заслуга Лейндерса: именно он отвечает за них на тренировках. В этом же амплуа он когда-то работал в «Порту».
Лейндерс дал указание болбоям быстрее подавать мячи перед ответной игрой с «Барсой». Он же перед финалом ЛЧ инициировал товарищеский матч с дублем «Бенфики», которую он проинструктировал, чтобы та сыграла как «Тоттенхэм». Результаты вы знаете.
Клопп жестко усилил тренерский штаб и сделал акцент на деталях. Отдельный тренер под ауты, а «сердце и душа» − это диетолог
14. Еще два имени: Питер Кравиц и Томас Гроннемарк. Кравиц отвечает за стандарты и уделяет этому кучу времени. «Ливерпуль» с начала прошлого сезона – лучшая команда в топ-5 лигах по голам со стандартов.
Гроннмерак отвечает за ауты. С момента его прихода в клуб (начало сезона-2018/19) «Ливерпуль» повысил процент сохранения владения после аутов на 23%. И стал одним из лидеров в Европе по этому показателю.
Мелочей нет. То есть так: стандарты и ауты – это никакие не мелочи. И «Ливерпуль» это доказал.
15. «Ливерпуль» перестал уставать, став машиной физической подготовки – один из важнейших факторов успеха. «Ливерпуль» грамотно распределяет силы и перебегает соперников не только в отдельных матчах. Теперь команда почти не проседает на протяжении всего сезона.
Тут еще два важных, но совсем неприметных имени: Мона Ниммер и Андреас Корнмайер – бывшие сотрудники «Баварии». Клопп восхищался физикой «Баварии», когда работал в Германии: «Они были невероятно сильны, им удалось держать в форме всех игроков до конца сезона».
Мона Ниммер – диетолог. Просто слова Клоппа о ней, и все понятно: «Мона – наше сердце и душа. Она наше все. Она очень умна. Ни один игрок в ней не сомневается, и это невероятно. Никому не нравится, когда ему говорят, что он неправильно питается. Но Мона действительно здорово подкована в этом. По этой части мы сделали много изменений».
Сама Ниммер говорила: «В футболе нельзя победить только за счет выносливости, силы или скорости – нужно совместить это. Без правильно подобранных продуктов и сформированного питания, ваша работа пойдет насмарку».
Андреас Корнмайер – тренер по физподготовке. И Клопп, и футболисты постоянно отмечают, что именно Корнмаейр вывел команду на другой уровне в плане физики. Томас Мюллер (работали с ним в «Баварии») рассказывал: «Он превратил меня из медленной улитки в быструю улитку!»
Клопп − о помощниках: «Я никто без них.
Главное умение сильных людей – окружить себя теми, кто еще сильнее тебя в отдельных компонентах.
Без них я бы не хотел больше выполнять эту работу, и я бы не выполнял ее».
Еще два ключевых сотрудника: спортдиректор, который накопал на Клоппа 60 страниц досье, и аналитик, который математически оправдал провалы Клоппа перед «Ливерпулем»
16. Другой опорный человек в «Ливерпуле» – спортивный директор Майкл Эдвардс. Он отвечает за деньги и трансферы.
Два его самых известных трансфера – это сам Клопп (ведя переговоры, Эдвардс поселился с ним в одном отеле, чтобы наблюдать за манерой общения и подготовил на него 60-страничное досье) и Салах (сделку по которому он продавливал, даже когда Клопп был против).
До «Ливерпуля» Эдвардс был футболистом, после – аналитиком и скаутом в английских клубах. В «Ливерпуль» он пришел в 2011 году и возглавил аналитический отдел, потом входил в трансферный комитет. При Роджерсе у Эдвардса было небольшое влияние на клуб – он не принимал ключевых решений. Но к 2016 году дорос до спортивного директора и доказал свой профессионализм.
В связке с Эдварсдом работает коммерческий директор Билли Хоган, с приходом которого в 2013-м выручка клуба удвоилась. Это он недавно оформил рекордную для АПЛ сделку с Nike.
В 2012-м Эдвардс настоял на приходе в клуб Иан Грэхема – аналитика, который собирает информацию с матчей в виде придуманных им же формул. Грэхем изучает игроков и предлагает их тренерскому штабу. Именно он заметил Наби Кейта (еще в Австрии) и внушил Эдвардсу, что необходимо купить Салаха – все это ему подсказали цифры.
Во многом из-за Грэхема пришел Коутиньо (всего за 13 миллионов) – он изучал его игру в «Интере». Также Грэхем повлиял на приход самого Клоппа. В клубе сомневались из-за последнего (провального) сезона в «Боруссии», но Грэхем доказывал цифрами: тот сезона для Клоппа был огромным невезением. Сам Клопп не относился к статистике внимательно до встречи с Грэхемом – теперь он прислушивается к цифрам.
Клопп – это характер, психология, индивидуальный подход
17. Сейчас будет очень пошло, но все-таки: Клопп привил команде характер победителей и научил не сдаваться. Спортивная психология была одной из тем диплома, который он защищал в университете во время игровой карьеры в «Майнце».
В конце сезона-2018/2019 Клопп назвал своих парней «ментальными монстрами». Объяснение, как они ими стали − в его же словах:
«Ментальный аспект в футболе – это все. Вы можете быть шикарно подготовлены технически. Но если вы не готовы психологически проявлять эти качества, вы никогда не извлечете максимум из своих возможностей. Футбол ничем не отличается от обычной жизни. Первый шаг к достижению любой цели – уверенность, что вы можете это сделать.
Мы работали над этим с первого дня моего пребывания здесь. Потому что было ясно, что нужно создать атмосферу и настроение, при которых гораздо легче выходить на поле и играть.
Не очень прикольно, когда ты проигрываешь в финале, но я всегда буду пытаться снова. Одно из главных правил: чем больше ты пробуешь, тем больше шансов выиграть. Я знаю, каково это, и я чувствовал это несколько раз, когда побеждал. Это очень круто и это то, что мы будем пытаться сделать.
Если вы расскажете мне о своей проблеме, я легко могу сказать о степени ее серьезности и подсказать вам, как можно ее решить. Это одна из моих сильных сторон. Так было всегда. Здравый смысл намного важнее психологии.
Я отношусь ко всем своим игрокам одинаково вне зависимости от их успехов. Забил ты четыре или не забил – для меня ты в обоих вариантах остаешься одним и тем же человеком.
Они все мне нравятся, поэтому они здесь. Дело не в том, что я от безысходности работаю с ними, или кто-то ограничивает меня в выборе. Вовсе нет. Все они великолепные. Да, они разные, но одинаково замечательные ребята. Мне очень нравится находиться среди них. Надеюсь, они это знают и чувствуют».
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Они чувствуют.
• Алиссон: «Он относится ко всем одинаково, но в то же время принимает во внимание личность каждого из нас, то, что мы чувствуем и о чем думаем».
• Трент: «Он знает, что и как нужно сказать, в какое время».
• Хендерсон: «В команде невероятное единение, он создал особую атмосферу в раздевалке. Все аплодисменты должны достаться тренеру».
• Матип: «Он всеобщий любимец, который покорил весь Ливерпуль своим энтузиазмом. Клуб, город, команда − все безоговорочно вместе с ним. Это что-то вроде Клоппомании!»
• Фирмино: «Юрген мотивирует нас каждый день и каждый день делает это по-разному».
• Салах: «Клопп дает нам ощущение свободы, и это главное, что делает нас лучше».
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Недавно Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года.
Близкие к клубу люди утверждают, что определяющий фактор в переподписании контракта – осознание Клоппа, что он хочет оставить после себя наследие, а не просто выигрывать трофеи.
Достижения «Ливерпуля» – это очень много факторов и людей. Но все соединил один человек. Вы знаете его имя. В тексте о причинах успеха «Ливерпуля» оно было написано 56 раз.
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ВАЛЕРЫ ПОЛЕВИКОВА – ТАКОЙ ЖЕ ИНТЕРЕСНЫЙ, КАК ЭТОТ ТЕКСТ