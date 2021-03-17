Бельгия и Голландия близки к объединению, хотя еще нет четкого формата. Такие лиги уже были, но выжили не все
Разговоры о создании бельгийской и голландской лиг велись еще в 2000-х, но тогда проект дальше не продвигался из-за позиции голландцев. Объединенный чемпионат им был не нужен.
В 2010-е дело сдвинулось, а в конце десятилетия пошла проработка вариантов. Бельгийцы и голландцы совместно заказали аудит у известной компании Deloitte. Требовалось понять, насколько финансово выгодной может стать объединенная лига.
Что показал аудит?
Основной вывод – такая лига может стать конкурентоспособной в сравнении с европейской топ-5.
Финансовые данные – до 400 миллионов евро в год лига получит от продажи телеправ (сейчас каждая из лиг получает по 80 млн). Низшая точка – примерно 250 млн, но это все равно гораздо больше, чем сейчас.
Кто больше хочет объединения?
«Мы не можем игнорировать новую реальность», – говорил генеральный директор «Брюгге» Барт Верхаге. – Рано или поздно будет европейская Суперлига с играми «Баварии» и «Реала» по воскресеньям». Верхаге намекнул, что объединения больше не будут казаться чем-то особенным, а новая лига Бельгии и Голландии выйдет на рынок из 28 миллионов человек.
Венсан Компани вообще заявил, что это вопрос выживания, поэтому он всецело выступает за такую лигу.
В марте 2021-го бельгийская лига сообщила: клубы-участники высшего дивизиона страны по итогам конференции единогласно проголосовали за объединение. Оно интересует и Бельгию, и Голландию, но бельгийцы выступают активнее в этом вопросе и охотнее дают комментарии на эту тему.
Бельгия – страна из двух частей: два языка, два народа, две культуры. Как это устроено? Они там не ругаются? Причем тут Наполеон?
Каким будет формат лиги?
Пока это не решенный вопрос. Предположительно, в главной лиге будут десять голландских и восемь бельгийских клубов, будут системы повышения и понижения в классе. Называются и имена: «Аякс», «Фейеноорд», ПСВ, АЗ, «Утрехт», «Витесс», «Андерлехт», «Брюгге», «Генк», «Гент», «Стандард». Именно их возможности изучала компания Deloitte. Сейчас в высшем дивизионе чемпионата Голландии играют 18 команд, Бельгии – 16.
Что делать с еврокубковыми квотами, тоже неясно. Есть вариант выделять в сезоне отдельно голландские и бельгийские команды и пускать их согласно тем квотам, которые соответствуют коэффициентам Голландии и Бельгии.
Что думает УЕФА?
Важно знать мнение президента УЕФА Александра Чеферина. Раньше УЕФА не слишком поддерживал подобные инициативы, сейчас – другое отношение.
«В принципе, УЕФА ничего не имеет против таких лиг. Основная проблема – формирование еврокубков из них, и УЕФА придется ее решить. Но мы бы не хотели разрушать национальные чемпионаты. Это серьезная задумка, и пока ничего конкретного на эту тему нет», – слова Чеферина в 2020-м. И это уже прогресс. Похоже, УЕФА не будет препятствовать, важно правильно договориться.
Когда лига будет запущена?
Скорее всего, не раньше 2025 года. Причина – в телевизионных правах, в обеих лигах они действуют именно до 2025-го.
Мы привыкли, что в Бельгии побеждают «Андерлехт» и «Брюгге», а в Голландии – «Аякс» и ПСВ. Как сейчас?
За последние десять лет в Бельгии эту пару перебивали «Гент» и «Генк» – три чемпионства на двоих. В 2000-е дважды побеждал «Стандард». Если брать 1990-е и 1980-е, то за все это время «Андерлехт» и «Брюгге» теснили только четыре клуба – «Мехелен», «Льерс» и те же «Стандард» с «Генком». Большого разнообразия чемпионов тут нет.
В Голландии примерно та же история. За последние 50 лет в разборки «Аякса» и ПСВ влезал «Фейеноорд» (это представитель негласной большой тройки). А еще – АЗ, «Твенте» и в 1960-х команда «ДВС», которая сейчас играет среди любителей.
Есть ли аналоги?
Три примера – неудачный, действующий и будущий.
⏹️ Неудачный – женская лига. Просуществовала всего три сезона и была закрыта. Голландцы не выдержали финансовых проблем своих клубов и вышли. Вернулись к своему чемпионату.
▶️ Действующий – лиги в хоккее и гандболе. Первая основана в 2015-м году, вторая – в 2008-м.
⏩ Будущий – в сезоне-2021/22 стартует баскетбольная лига. Она была основана в декабре 2020-го. Все голландские клубы и девять из десяти бельгийских проголосовали за.
Как еще связаны Бельгия и Голландия?
Некоторые соглашения между странами были подписаны еще после Первой мировой войны. Известно, что Бельгия, Голландия и Люксембург (вернее, их правительства в изгнании) во время Второй мировой подписали Таможенную конвенцию, освободив от пошлин торговлю между странами. После войны заключен договор о предварительном экономическом союзе. Позже – организовано свободное передвижение между странами.
Называться они стали странами Бенилюкса, используя начальные буквы из наименования каждой из них.
В 2008 году страны заключили новый договор, нацеленный не только на экономическое сотрудничество, но и на взаимодействие систем правосудия, а также обеспечение стабильного развития и безопасности.
БеНиЛюкс. Где здесь Голландия?
По Бельгии и Люксембургу – понятно, а «Ни» – это Нидерланды. На «Голе» был большой текст о том, как сами голландцы называют свою страну. Голландия – это исторический регион на западе страны, Нидерланды – ее официальное название. В российских медиа вы часто встречаете тексты про Голландию, поскольку в России привыкли называть ее именно так.
Вижу, что Нидерланды отказались от названия Голландия. А нам можно? Как правильно? В чем разница?
Учитывая названия стран, объединенную лигу пока называют БеНиЛигой. Попадет ли туда Люксембург – пока вопрос. Велись дискуссии о том, что несколько клубов из этой страны целесообразно включить в один из дивизионов, но это далеко не главный вопрос: люксембургские клубы гораздо слабее.
Я против. Страны потеряют национальную футбольную идентичность. Уже будет все не то.
Одна страна - один чемпионат. И никак иначе.