Бельгия и Голландия близки к объединению, хотя еще нет четкого формата. Такие лиги уже были, но выжили не все

Разговоры о создании бельгийской и голландской лиг велись еще в 2000-х, но тогда проект дальше не продвигался из-за позиции голландцев. Объединенный чемпионат им был не нужен.

В 2010-е дело сдвинулось, а в конце десятилетия пошла проработка вариантов. Бельгийцы и голландцы совместно заказали аудит у известной компании Deloitte. Требовалось понять, насколько финансово выгодной может стать объединенная лига.

Что показал аудит?

Основной вывод – такая лига может стать конкурентоспособной в сравнении с европейской топ-5.

Финансовые данные – до 400 миллионов евро в год лига получит от продажи телеправ (сейчас каждая из лиг получает по 80 млн). Низшая точка – примерно 250 млн, но это все равно гораздо больше, чем сейчас.

Кто больше хочет объединения?

«Мы не можем игнорировать новую реальность», – говорил генеральный директор «Брюгге» Барт Верхаге. – Рано или поздно будет европейская Суперлига с играми «Баварии» и «Реала» по воскресеньям». Верхаге намекнул, что объединения больше не будут казаться чем-то особенным, а новая лига Бельгии и Голландии выйдет на рынок из 28 миллионов человек.

Венсан Компани вообще заявил, что это вопрос выживания, поэтому он всецело выступает за такую лигу.

В марте 2021-го бельгийская лига сообщила: клубы-участники высшего дивизиона страны по итогам конференции единогласно проголосовали за объединение. Оно интересует и Бельгию, и Голландию, но бельгийцы выступают активнее в этом вопросе и охотнее дают комментарии на эту тему.

Бельгия – страна из двух частей: два языка, два народа, две культуры. Как это устроено? Они там не ругаются? Причем тут Наполеон?