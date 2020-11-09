«Я во многом виноват, в этом могу винить только себя». Дзюба высказался по ситуации со скандальным видео
За день до матча «Зенита» и «Краснодара» в соцсетях появилось видео интимного характера с участием Артема Дзюбы.
Дальнейшее развитие ситуации:
1. Черчесов отцепил его от ближайших матчей сборной России.
2. Семак передал капитанскую повязку Ловрену, но оставил Дзюбу в старте на матч с «Краснодаром».
3. Дзюба сыграл и забил. Об этом матче мы писали здесь:
Драматичный матч Дзюбы: фанаты свистели и оскорбляли, а он забил и послал поцелуи
После игры Дзюба опубликовал видео, на котором говорит о ситуации вокруг него. У Дзюбы закрыт аккаунт в инстаграме (закрыл его сразу же после попадания того видео в сеть), поэтому мы мы публикуем его слова с ссылкой на «Mash на Мойке»:
«Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я во многом виноват, в этом могу винить только себя.
Но в такие мгновения, когда почти все отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной. Кто поддержал меня в такую трудную минуту. Вы были рядом. Близкие, родные, семья, друзья. Даже люди, которые мне незнакомы, поддерживали. Их было очень много».