Артем Дзюба
РПЛ
Футбол
Станислав Черчесов
Сергей Семак
Краснодар
Зенит
Россия
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#Артем Дзюба #Футбол #Краснодар #РПЛ #Россия #Зенит #Сергей Семак #Станислав Черчесов

«Я во многом виноват, в этом могу винить только себя». Дзюба высказался по ситуации со скандальным видео

09 ноября, 00:13

За день до матча «Зенита» и «Краснодара» в соцсетях появилось видео интимного характера с участием Артема Дзюбы.

Дальнейшее развитие ситуации:

1. Черчесов отцепил его от ближайших матчей сборной России.

2. Семак передал капитанскую повязку Ловрену, но оставил Дзюбу в старте на матч с «Краснодаром».

3. Дзюба сыграл и забил. Об этом матче мы писали здесь:

Драматичный матч Дзюбы: фанаты свистели и оскорбляли, а он забил и послал поцелуи

После игры Дзюба опубликовал видео, на котором говорит о ситуации вокруг него. У Дзюбы закрыт аккаунт в инстаграме (закрыл его сразу же после попадания того видео в сеть), поэтому мы мы публикуем его слова с ссылкой на «Mash на Мойке»:

«Я не идеален, как и любой человек. Допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я во многом виноват, в этом могу винить только себя.

Но в такие мгновения, когда почти все отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной. Кто поддержал меня в такую трудную минуту. Вы были рядом. Близкие, родные, семья, друзья. Даже люди, которые мне незнакомы, поддерживали. Их было очень много».

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