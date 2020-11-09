«Я во многом виноват, в этом могу винить только себя». Дзюба высказался по ситуации со скандальным видео

За день до матча «Зенита» и «Краснодара» в соцсетях появилось видео интимного характера с участием Артема Дзюбы.

Дальнейшее развитие ситуации:

1. Черчесов отцепил его от ближайших матчей сборной России.

2. Семак передал капитанскую повязку Ловрену, но оставил Дзюбу в старте на матч с «Краснодаром».

3. Дзюба сыграл и забил. Об этом матче мы писали здесь:

Драматичный матч Дзюбы: фанаты свистели и оскорбляли, а он забил и послал поцелуи

После игры Дзюба опубликовал видео, на котором говорит о ситуации вокруг него. У Дзюбы закрыт аккаунт в инстаграме (закрыл его сразу же после попадания того видео в сеть), поэтому мы мы публикуем его слова с ссылкой на «Mash на Мойке»: