Даже спустя 22 года мы не понимаем, как Роберто Карлос забил тот гол Франции. Но физики все объяснили

22 года назад в этот день сборные Франции и Бразилии играли в товарищеском матче в рамках турнира, который был создан для подготовки к стартующему через год ЧМ-1998.

В турнире также участвовали команды Англии и Италии. Сборные по разу сыграли друг с другом, первое место в итоге заняли англичане, выиграв у итальянцев и французов. Однако самым ярким воспоминанием о том соревновании стал необъяснимый гол Роберто Карлоса.

Франция и Бразилия сыграли 1:1. На 21-й минуте при счете 0:0 в 35 метрах от своих ворот французы сфолили на Роналдо. К мячу подошел Роберто Карлос и произвел разбег аж до центрального круга. «Дунга не мог поверить, что я собираюсь бить оттуда», – вспоминал он. Последовал удар, который вспоминают даже спустя два десятка лет: мяч по немыслимой дуге залетел в ворота.

По телекартинке – гол как гол. По повтору из-за спины бразильца – самое настоящее чудо. Мяч, летевший заметно мимо ворот, вдруг нырнул под штангу и опустился в сетку.

В том, что мяч летит мимо, больше всего были уверены два человека – голкипер Фабьен Бартез, который даже не среагировал на удар, и парень за рекламным щитом, который как раз среагировал, попытавшись увернуться от мяча, летевшего поначалу прямо в него. Без особого удовольствия за ним наблюдал Робер Пирес, но всю красоту оценил: «Мяч как раз закрутился между мной и стенкой, так что у меня был отличный обзор».

«Вообще-то я метил в букву «А» на надписи La Poste на щите, но промахнулся. Мяч полетел в сторону совсем другой рекламы! – посмеялся Роберто Карлос. – Вообще, такие голы удаются всего лишь раз в карьере. Я забивал несколько таких на тренировках и со стенкой, и без, но с таким крутым поворотом мяча – ни разу. Это был прекрасный, незабываемый гол».

Он еще долго рассказывал о том, как ставит мяч так, чтобы ниппель смотрел на него, потому что там самое твердое место, и по нему он бьет, а пару лет назад вообще заявил, что нет никакого секрета – это был всего лишь ветер. Но в те годы люди ждали другого объяснения.

На смену восторгам пришли вопросы – как же так получилось, есть ли этому объяснению, уж не случаен ли этот гол, а что за факторы могли повлиять на такую нереальную дугу? В 2010 году сайт New Journal of Physics опубликовал исследование французских ученых на эту тему.