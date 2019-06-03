Даже спустя 22 года мы не понимаем, как Роберто Карлос забил тот гол Франции. Но физики все объяснили
22 года назад в этот день сборные Франции и Бразилии играли в товарищеском матче в рамках турнира, который был создан для подготовки к стартующему через год ЧМ-1998.
В турнире также участвовали команды Англии и Италии. Сборные по разу сыграли друг с другом, первое место в итоге заняли англичане, выиграв у итальянцев и французов. Однако самым ярким воспоминанием о том соревновании стал необъяснимый гол Роберто Карлоса.
Франция и Бразилия сыграли 1:1. На 21-й минуте при счете 0:0 в 35 метрах от своих ворот французы сфолили на Роналдо. К мячу подошел Роберто Карлос и произвел разбег аж до центрального круга. «Дунга не мог поверить, что я собираюсь бить оттуда», – вспоминал он. Последовал удар, который вспоминают даже спустя два десятка лет: мяч по немыслимой дуге залетел в ворота.
По телекартинке – гол как гол. По повтору из-за спины бразильца – самое настоящее чудо. Мяч, летевший заметно мимо ворот, вдруг нырнул под штангу и опустился в сетку.
В том, что мяч летит мимо, больше всего были уверены два человека – голкипер Фабьен Бартез, который даже не среагировал на удар, и парень за рекламным щитом, который как раз среагировал, попытавшись увернуться от мяча, летевшего поначалу прямо в него. Без особого удовольствия за ним наблюдал Робер Пирес, но всю красоту оценил: «Мяч как раз закрутился между мной и стенкой, так что у меня был отличный обзор».
«Вообще-то я метил в букву «А» на надписи La Poste на щите, но промахнулся. Мяч полетел в сторону совсем другой рекламы! – посмеялся Роберто Карлос. – Вообще, такие голы удаются всего лишь раз в карьере. Я забивал несколько таких на тренировках и со стенкой, и без, но с таким крутым поворотом мяча – ни разу. Это был прекрасный, незабываемый гол».
Он еще долго рассказывал о том, как ставит мяч так, чтобы ниппель смотрел на него, потому что там самое твердое место, и по нему он бьет, а пару лет назад вообще заявил, что нет никакого секрета – это был всего лишь ветер. Но в те годы люди ждали другого объяснения.
На смену восторгам пришли вопросы – как же так получилось, есть ли этому объяснению, уж не случаен ли этот гол, а что за факторы могли повлиять на такую нереальную дугу? В 2010 году сайт New Journal of Physics опубликовал исследование французских ученых на эту тему.
Вкратце:
• Утверждение о том, что гол был забит вне законов физики, – неверно.
• Ученые считают, что сфера в полете закручивается по спирали, траектория напоминает раковину улитки, кривизна которой увеличивается по мере движения мяча.
• Цитата доктора Энди Харланда: «На реальном футбольном поле мы увидим что-то близкое к идеальной спирали, но гравитация ее изменит. Однако если вы бьете настолько сильно, как это сделал Карлос, то сможете минимизировать эффект гравитации».
• По словам ученых, решающую роль сыграло расстояние: «Если оно мало, то вы видите только часть кривой, если большое, как при ударе Карлоса, можно увидеть всю траекторию».
Получается, что расстояние в 35 метров при ударе бразильца было идеальным. Был бы мяч расположен ближе, после удара «желание» Карлоса попасть в букву «А», скорее всего, сбылось бы. Будь мяч дальше, его наверняка вытащил бы Бартез или даже мяч вообще прошел бы мимо дальнего угла.
Отчет со множеством формул доступен на сайте New Journal of Physics.
А вот так этот гол смотрится в восьмибитном исполнении.
«Помню, Зидан подошел ко мне и сказал, что это было потрясающе, – вспоминал Роберто Карлос. – Он не мог в это поверить, да и никто не мог». Никто и не может до сих пор, как бы ни объясняли этот феноменальный гол ученые. Хоть и с того дня прошло долгих 22 года.