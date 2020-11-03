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#Боруссия М #Футбол #Лига чемпионов #Шахтер

«Боруссия» М выиграла у «Шахтера» – 6:0. Это их самая крупная победа в Лиге чемпионов

03 ноября, 22:59
  • Хет-трик сделал Алассан Плеа. По голу забили Рами Бенсебаини и Ларс Штиндль. Еще один мяч в свои ворота забил Валерий Бондарь.
  • До Лиги чемпионов-2020/21 «Боруссия» забила в ЛЧ 13 голов. В этом сезоне – 10 (на данный момент лидер группового этапа Лиги чемпионов).
  • «Боруссия» набрала 5 очков, вышла на первое место и по итогам третьего тура не опустится ниже второго места.
  • Соперники Боруссии по группе – «Шахтер», «Реал» и «Интер».
Матч завершен
Шахтер
Донецк
0:6
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Плеа 8
Бондарь 17
Плеа 26
Бенсебаини 44
Штиндль 65
Плеа 79
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