Боруссия М
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Шахтер
«Боруссия» М выиграла у «Шахтера» – 6:0. Это их самая крупная победа в Лиге чемпионов
03 ноября, 22:59
- Хет-трик сделал Алассан Плеа. По голу забили Рами Бенсебаини и Ларс Штиндль. Еще один мяч в свои ворота забил Валерий Бондарь.
- До Лиги чемпионов-2020/21 «Боруссия» забила в ЛЧ 13 голов. В этом сезоне – 10 (на данный момент лидер группового этапа Лиги чемпионов).
- «Боруссия» набрала 5 очков, вышла на первое место и по итогам третьего тура не опустится ниже второго места.
- Соперники Боруссии по группе – «Шахтер», «Реал» и «Интер».
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