Джо Торнтон
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Торнтон подписал контракт с «Торонто» в 41 год. Перед этим – бесплатная аренда в «Давос»
17 октября, 10:37
Карьера Джо Торнтона: три клуба НХЛ и три аренды в швейцарский «Давос». Торнтон начинал карьеру в «Бостоне», а потом провел 15 лет в «Сан-Хосе».
Теперь он подписал однолетний контракт с «Торонто» с зарплатой 700 тысяч долларов. Следующий сезон НХЛ начнется не раньше января 2021 года.
До старта тренировочных лагерей Торнтон сыграет за «Давос». Контракт там предусматривает скромные выплаты только в следующем сезоне.
У самого Торнтона есть швейцарское гражданство. Его жена – швейцарка.
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