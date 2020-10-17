Джо Торнтон
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#Джо Торнтон #НХЛ #Торонто (х) #Давос #Сан-Хосе

Торнтон подписал контракт с «Торонто» в 41 год. Перед этим – бесплатная аренда в «Давос»

17 октября, 10:37

Карьера Джо Торнтона: три клуба НХЛ и три аренды в швейцарский «Давос». Торнтон начинал карьеру в «Бостоне», а потом провел 15 лет в «Сан-Хосе».

Теперь он подписал однолетний контракт с «Торонто» с зарплатой 700 тысяч долларов. Следующий сезон НХЛ начнется не раньше января 2021 года.

До старта тренировочных лагерей Торнтон сыграет за «Давос». Контракт там предусматривает скромные выплаты только в следующем сезоне.

У самого Торнтона есть швейцарское гражданство. Его жена – швейцарка.

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