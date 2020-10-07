Роспотребнадзор обвинил стадион «Спартака» в нарушениях. Будет суд
Главный матч десятого тура РПЛ сыграли «Спартак» и «Зенит». Закончили 1:1 и оба остались на вершине таблицы. По этой игре мы рассказывали о героизме Максименко и реабилитации Понсе. Был в ней и еще один сюжет – количество фанатов на трибунах. «Спартак» заявил, что продал билетов всего на 17 тысяч – это укладывается в правила.
Сейчас в Москве можно заполнять стадион на половину вместимости. Арена «Спартака» вмещает 45 тысяч зрителей. Пресс-служба РПЛ сразу написала, что органы государственной власти заинтересовались посещаемостью игры «Спартака» и «Зенита». РФС и сам «Спартак» быстро подключились к обсуждению.
Теперь с официальным заявлением выступил Роспотребнадзор. Он рассказал, что на игре «Спартак» – «Зенит» было более 20700 зрителей. Даже это все еще укладывается в разрешенные 50% от максимальной посещаемости. Вся проблема для «Спартака» в том, что эти фанаты не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.
Это понятно и без доказательств. Вот рандомное фото с матча от пресс-службы «Спартака»:
«Подаем в суд, а там как решат. На генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ, и административные материалы направлены в Тушинский районный суд», – такую цитату представителей Роспотребнадзора опубликовал kp.ru.
Телеграм-канал московского оперштаба по коронавирусу сделал акцент именно на возможном штрафе: «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и его гендиректора могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей за нарушения мер профилактики коронавируса на матче, который состоялся 3 октября на «Открытие Арене».
Кратко о том, почему вообще будет суд:
- Претензия от Роспотребнадзора: фанаты «Спартака» и «Зенита» не соблюдали социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим.
- Возможное наказание для должностных лиц: штраф от 50 до 150 тысяч рублей.
- Возможное наказание для юридических лиц: штраф от 200 до 500 тысяч рублей или остановка деятельности на 90 суток.
В случае со «Спартаком» остановка деятельности касается именно стадиона. Это подтверждали два источника РБК в мэрии Москвы. РБК писал об этом еще до публикации официального заявления Роспотребнадзора. Уже тогда подтвердилась информация о нарушении норм эпидемиологической безопасности.
Роспотребнадзор сравнил организацию матча «Спартака» и «Зенита» с параллельным матчем в КХЛ. На хоккейной игре ЦСКА и «Динамо» соблюдался процент по количеству зрителей и на практике показывались все меры безопасности. Из-за этого Роспотребнадзор пришел к выводу, что мероприятия можно проводить без нарушений.
Количество зрителей и социальная дистанция имеют прямую зависимость на футбольных стадионах в Москве. О проблеме еще в августе говорил директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин: «В Москве разрешили 50 процентов, но из-за социальной дистанции получается заполнить арену примерно процентов на 25».
Более 20700 зрителей – это никак не 25 процентов. Так и вышла проблема с социальной дистанцией.
UPD. Тушинский районный суд Москвы оштрафовал клуб на 300 тысяч рублей. Но мер в отношении арены принято не было, так что закрыт стадионе не будет.