Роспотребнадзор обвинил стадион «Спартака» в нарушениях. Будет суд

Главный матч десятого тура РПЛ сыграли «Спартак» и «Зенит». Закончили 1:1 и оба остались на вершине таблицы. По этой игре мы рассказывали о героизме Максименко и реабилитации Понсе. Был в ней и еще один сюжет – количество фанатов на трибунах. «Спартак» заявил, что продал билетов всего на 17 тысяч – это укладывается в правила.

Сейчас в Москве можно заполнять стадион на половину вместимости. Арена «Спартака» вмещает 45 тысяч зрителей. Пресс-служба РПЛ сразу написала, что органы государственной власти заинтересовались посещаемостью игры «Спартака» и «Зенита». РФС и сам «Спартак» быстро подключились к обсуждению.

Теперь с официальным заявлением выступил Роспотребнадзор. Он рассказал, что на игре «Спартак» – «Зенит» было более 20700 зрителей. Даже это все еще укладывается в разрешенные 50% от максимальной посещаемости. Вся проблема для «Спартака» в том, что эти фанаты не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.

Это понятно и без доказательств. Вот рандомное фото с матча от пресс-службы «Спартака»: