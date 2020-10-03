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#Александр Максименко #Футбол #РПЛ #Зенит #Спартак

Пока что главный герой дерби – Максименко. В первом тайме у него были три суперсейва за полминуты

03 октября, 20:19

твиттер «Матч ТВ»

Первый тайм матча «Спартака» и «Зенита» – нулевая ничья. Пока что главный герой этой встречи – Александр Максименко.

На счет Максименко ряд важных реакций, которые спасали «Спартак» от пропущенных голов. Главные произошли в конце первого тайма. За 30 секунд Максименко отбил три опасных удара – от Ерохина, Дзюбы и снова от Ерохина.

Видео момента:

Второй тайм начался с двух опасных ударов «Зенита» в створ – Максименко отбил выстрелы Дзюбы и Ерохина.

На момент написания материала в матче шла 63-я минута. «Зенит» девять раз пробил в створ ворот «Спартака» – ноль голов в том числе благодаря игре Максименко. Но на 65-й минуте он все-таки пропустил.

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