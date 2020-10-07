Роспотребнадзор нашел на матче «Спартак» – «Зенит» 20700 зрителей. В официальном протоколе – 17150

Роспотребнадзор опубликовал заявление по матчу «Спартака» и «Зенита». Организация нашла грубые нарушения эпидемиологической безопасности. Материалы дела переданы в суд. «Спартаку» грозит штраф или приостановка деятельности стадиона на 90 суток.

Роспотребнадзор пишет, что на игре было 20700 фанатов. Посещаемость стадиона ограничена из-за коронавируса. Можно запускать максимум 50% от вместимости стадиона, но с соблюдением социальной дистанции.

Официальный протокол по матчу «Спартак» – «Зенит» опубликован на сайте РПЛ. Там указана информация о посещаемости – 17150 зрителей. «Спартак» уложился в посещаемость по любым данным, но важны другие нарушения.

Претензия Роспотребнадзора: фанаты не соблюдали социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим. Это видно даже по фотографиям в твиттере «Спартака».