Новый состав России: парень из второй Бундеслиги, возвращение Черышева и Кузяев, который 2 месяца без клуба
Сборная России сыграет в октябре три матча. Вызваны 25 игроков.
Полный состав сборной России
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА)
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев.
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).
10 игроков из «Спартака» и «Зенита», Черышев вместо Головина
Вкратце по составу по сравнению с вызовом на сентябрьские игры:
- Вратарская линия – без изменений.
- В защите – минус Нойштедтер и Сорокин, плюс Жиров и Кутепов.
- В полузащите не сыграют Головин (у него травма) и Жемалетдинов, но вызваны Черышев и Фомин.
- В нападении не получил вызов Комличенко.
- Фактически четыре новых игрока по сравнению с сентябрем, половина из них (Кутепов, Черышев) – герои ЧМ-2018.
- Десять игроков – из «Спартака» и «Зенита» (по пять), три из «Локомотива», по два из «Краснодара» и «Динамо», по одному – из ЦСКА, «Ростова», «Ахмата» и «Сочи».
- Три легионера («Антальяспор», «Зандхаузен», «Валенсия»).
- Один игрок без клуба – Кузяев.
- Из этого списка за сборную пока не играли Жиров, Фомин и Соболев.
Кузяев уже два месяца без клуба
Далер Кузяев покинул «Зенит» летом по окончании контракта, но до сих пор не нашел новую команду. Последний клубный матч – финал Кубка России в конце июля. Два месяца без игровой практики, и пока непонятно, поедет ли Кузяев в сборную, имея на руках контракт, или и в октябре будет игроком без клуба.
Кузяев интересен и в России, и в Европе, но пока все еще выбирает лучший вариант. Журналист Илья Казаков сообщал, что игрок присутствовал на матче молодежки «Локомотива», руководство клуба отрицало договоренность с ним.
В сборную России Кузяев вызывался и на сентябрьские матчи, причем выходил в обоих – с сербами на замену, а с венграми – в старте, где сразу же сделал голевую передачу Миранчуку.
Кутепов не играл за сборную с четвертьфинала ЧМ
510 минут отыграла на ЧМ-2018 сборная России, 510 провел и Илья Кутепов в паре с Сергеем Игнашевичем. С тех пор – две смены тренера в «Спартаке», потеря места в составе, слухи об уходе, неудачные сезоны клуба.
Кутепов так и засел в запас. До пандемии – три матча в 2020-м, после рестарта – ноль. Сезон закончился, начался новый, Кутепов так и сидел. Первый выход на поле в новом сезоне – в Кубке против «Родины», а соперник из-под него сначала чудом не забил на первых минутах, потом все-таки забил во втором тайме.
Совсем другая картина в игре РПЛ через четыре дня – «Спартак» отбился от «Рубина», Кутепов набрал много комплиментов и красивых цифр (вроде десяти выносов и пяти заблокированных ударов). Нормально сыграл и с «Тамбовом», например, чаще него никто не перехватывал мячи.
Тренерский штаб сборной сразу отреагировал. И хотя в команде уже устоявшаяся связка центральных защитников Джикия-Семенов, можно и поэкспериментировать, когда это будет уместно.
Вернулся и Черышев. В новом сезоне у него уже есть ассист
В межсезонье были разговоры о его возможном уходе из «Валенсии», даже назывались варианты в РПЛ. Их пресек отец игрока: «Денис остается в клубе, будет играть здесь. Никаких переговоров о переходе куда-либо он не ведет и не вел, все у него хорошо».
В первой игре нового сезона – ассист через четыре минуты после выхода на замену, причем на победный гол. В двух следующих матчах его не было даже в заявке. Испанские СМИ писали, что на игру с «Сельтой» Черышев не поехал из-за мышечного дискомфорта.
Жиров получил вызов из второй Бундеслиги
Александр Жиров уехал в «Зандхаузен» из «Енисея» перед началом ЧМ-2018. Там он получил приветствие на русском, не сразу закрепился в составе, но потом даже получал капитанскую повязку, так что теперь – стопроцентная основа. Позади два сезона во второй Бундеслиге – «Зандхаузен» финишировал 15-м и 10-м. В начале третьего – победа в Кубке, победа и поражение в чемпионате.
Статистические показатели у Жирова достаточно ровные, но он прибавил в игре головой – в среднем по пять раз за матч выигрывает верховые единоборства. Это девятое место среди всех игроков в прошлом сезоне.
Когда и с кем играем
- 8 октября в 19:30 против Швеции (товарищеский матч)
- 11 октября в 21:45 против Турции (Лига наций)
- 14 октября в 21:45 против Венгрии (Лига наций)
Все три матча состоятся в Москве.