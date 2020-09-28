Новый состав России: парень из второй Бундеслиги, возвращение Черышева и Кузяев, который 2 месяца без клуба

10 игроков из «Спартака» и «Зенита», Черышев вместо Головина

Вкратце по составу по сравнению с вызовом на сентябрьские игры:

Вратарская линия – без изменений.

В защите – минус Нойштедтер и Сорокин, плюс Жиров и Кутепов.

В полузащите не сыграют Головин (у него травма) и Жемалетдинов, но вызваны Черышев и Фомин.

В нападении не получил вызов Комличенко.

Фактически четыре новых игрока по сравнению с сентябрем, половина из них (Кутепов, Черышев) – герои ЧМ-2018.

Десять игроков – из «Спартака» и «Зенита» (по пять) , три из «Локомотива», по два из «Краснодара» и «Динамо», по одному – из ЦСКА, «Ростова», «Ахмата» и «Сочи».

, три из «Локомотива», по два из «Краснодара» и «Динамо», по одному – из ЦСКА, «Ростова», «Ахмата» и «Сочи». Три легионера («Антальяспор», «Зандхаузен», «Валенсия»).

Один игрок без клуба – Кузяев .

. Из этого списка за сборную пока не играли Жиров, Фомин и Соболев.

Кузяев уже два месяца без клуба

Далер Кузяев покинул «Зенит» летом по окончании контракта, но до сих пор не нашел новую команду. Последний клубный матч – финал Кубка России в конце июля. Два месяца без игровой практики, и пока непонятно, поедет ли Кузяев в сборную, имея на руках контракт, или и в октябре будет игроком без клуба.

Кузяев интересен и в России, и в Европе, но пока все еще выбирает лучший вариант. Журналист Илья Казаков сообщал, что игрок присутствовал на матче молодежки «Локомотива», руководство клуба отрицало договоренность с ним.

В сборную России Кузяев вызывался и на сентябрьские матчи, причем выходил в обоих – с сербами на замену, а с венграми – в старте, где сразу же сделал голевую передачу Миранчуку.