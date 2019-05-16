Жвачка Фергюсона – часть культуры. На eBay ее продают за полмиллиона, а в Иране посвящают спектакль
Без нее не бывает сэра Алекса Фергюсона − самого успешного и влиятельного тренера английского футбола последних 25 лет. О его привычке болельщики помнят до сих пор и даже зарабатывают на этом, хотя тренер вышел на пенсию шесть лет назад. После последнего матча САФа (бомбические 5:5 с «Вест Бромвичем» в гостях) фанат подобрал выплюнутую тренером жвачку и выставил на eBay.
В марте она улетела с аукциона за 450 тысяч евро, а полученные деньги пошли в благотворительный фонд. Чтобы понимать масштаб безумия: за такую же жвачку Бритни Спирс в 2004 году отдали 14 тысяч долларов, боксерские перчатки Мохаммеда Али продали за 400 тысяч.
Жвачка Фергюсона – символ, который сопровождает шотландца всю карьеру. Привычку босса перенимал его помощник Карлуш Кейруш, а по интенсивности жевания можно было легко определить, как сильно Фергюсон заведет в данный момент.
Просто оцените масштаб увлечения:
Когда Уле Гуннар Сульшер зимой подхватил «МЮ» и включил режим волшебника, фанатов тут же пробило на ностальгию и связь с его великим учителем. Хотя новый тренер просто жевал жвачку во время одного из матчей.
«Думаю, это не совпадение, что мы все подумали об одном и том же человеке, когда увидели это»
До жвачек Фергюсон плевался, после − ронял их изо рта
До прихода в «Манчестер Юнайтед» в 1986 году Алекс Фергюсон вообще не жевал жвачку, но имел другую плохую привычку – часто плевался на газон. Кто-то из команды адски бесился с этого и пожаловался президенту клуба Мэтту Басби. Руководство обратилось к спонсорам: те предложили жевательную резинку и заменили одну привычку другой. С того момента челюсти Фергюсона не останавливались ни во время побед, ни при поражениях.
САФ предпочитает один вид жвачки – Wrigley с мятным вкусом. Wrigley – первый бренд в мире, который оборудовал упаковку продуктов штрих-кодами (1974 год). Американская компания со штаб-квартирой в Чикаго появилась в 1891 году и, кроме жевательных резинок, изготавливает леденцы и конфеты. Если бы Фергюсон не плевался бы жвачками на газон, то стал бы идеальной рекламой для любимого производителя.
Когда Фергюсон орал на судей, то не раз терял жвачку изо рта. Его манера жевания впечатляла не всех. Экс-защитник «Ливерпуля» и футбольный эксперт Алан Хансен отмечает: «Некоторые люди выглядят просто неряшливо, когда жуют. На такой работе, как у меня, этого просто нет. Нужно выглядеть презентабельно. Не так сложно делать это немного утонченно».
Ученые говорят, что жвачка – фактор успеха Ферги. Серьезно: с ней он быстрее думал
Наиболее простое объяснение привычки Фергюсона: он жевал жвачку, чтобы меньше стрессовать и по максимуму концентрироваться на игре. Доктор Эндрю Аллен из психиатрического отделения колледжа в Корке и профессор Эндрю Смит из университета в Кардиффе исследовали процесс с учетом когнитивных показателей, настроения и самочувствия пациентов.
Ученые установили, что у людей, жующих жвачку, усиливается внимание, бдительность и реакция, увеличивается частота сердечных сокращений и улучшается моторика кишечника. Аллен и Смит обнаружили, что если человек в течение рабочего дня жует жвачку, то испытывает меньше когнитивных проблем и более продуктивен.
«Возможно, футбольные тренеры пришли к идее жевать резинку случайно, но, кажется, они на правильном пути», – говорит Смит. С ирландскими исследователями согласны японские ученые из института радиологических наук. Они уверены, что привычка жевать жвачку стала частью успеха Фергюсона: так тренер быстрее думал во время матчей.
«Результаты наших исследований свидетельствуют, что жевание жвачки повышает уровень возбуждения и бдительности. Их эффект приводит к улучшению когнитивных показателей», – отмечают японские ученые в своей работе, опубликованной в журнале Brain and Cognition. По их данным, процесс жевания усиливает приток крови в мозг и влияет на восемь его областей, при этом ухудшает кратковременную память.
Жвачка Фергюсона вдохновляет на творчество. Вот три крутых сюжета
1. Жвачка Фергюсона стала прототипом главного героя комедии The Recyclables [с английского – «Перерабатываемые»] в тегеранском театре «Шахразад». Кроме жвачки в постановке участвуют еще три действующих лица: ржавый гвоздь, использованная игла и окурок. Главный герой утверждает, что он – та самая жвачка, которая ушла с аукциона за полмиллиона евро. Позднее другие персонажи узнают, что все происходящее – понты, а жвачка – просроченный самозванец со вкусом банана.
Пьесу крутили в театре с декабря 2018 по январь 2019 года. Режиссер комедии Реза Хейдари рассказывает: «Мне очень нравятся предметы. Я уважаю их, потому что также работаю дизайнером по освещению: лампы – мои хорошие друзья. Они заставляют меня чувствовать себя хорошо. У вещей могут быть амбиции, мечты и желание измениться как люди».
2. Сайт Eplwire.comпридумывает дикости про звезд футбола: тут и про причастность Луиса Суареса к убийству Кеннеди, и про общение Джоуи Бартона с призраком Гитлера. Байка про жвачку Фергюсона – тоже здесь. Пересказываем.
Корейский студент Ви Алекс Пи (которого назвали в честь Фергюсона) предложил поставить шотландцу памятник из жвачек рядом с «Олд Траффордом». Идея пришла к художнику во время учебы в школе искусств Манчестера: «Когда я смотрел матчи, всегда задавался вопросом: «Что случилось со всеми его жвачками?». Эта мысль застряла в моем уме, словно жеваная пластинка Wrigley».
С этой идеей Ви Алекс обратился в клуб и к самому САФу и получил от обеих сторон одобрение. Для реализации проекта потребовалось 14 тонн жвачки. Собрать такой объем одному нереально: кореец полез в соцсети и получил масштабный отклик. В общежитие корейца слали жеваные жвачки со всего мира, помогали даже звезды – например, гитарист The Stone Roses Гари Маунфилд и телеведущий Имонн Холмс.
Остальное собирали у стадиона. Для помощников придумали название – Manchewster United [с английского chew – «жвачка»]. «Больше всего нам нужна вишнево-красная резинка Hubba Bubba, чтобы создать нос сэра Алекса», – рассказывает Пи.
3. Сатирическая британская газета NewsBiscuit шутит: «Энергии от жевания жвачки Фергюсоном хватит, чтобы обеспечить электричеством область размером с Линкольншир [графство на востоке Англии]».
Доктор Шейла Фогерти в шутку (или нет?) хочет из привычки тренера получить практическую выгоду: «Мы считаем, что если правильно использовать челюсти Алекса Фергюсона, то они решат многие мировые энергетические проблемы».
Жевал. Жует. Будет жевать