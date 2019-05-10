Впервые в истории одна страна заняла оба еврокубковых финала. Вот все цифры об этом

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов, «Арсенал» и «Челси» – в финале Лиги Европы. Так много клубов-финалистов из одной страны в истории еврокубков еще не было.

Пять раз было по три клуба из четырех:

У Испании в сезоне-2015/2016,

У Италии в сезоне-1997/1998, сезоне-1994/1995 и сезоне-1989/1990,

У Германии в сезоне-1979/1980.

До этого у Англии дважды были внутренние финалы.

Кубок УЕФА-1971/1972: «Вулверхэмптон» VS «Тоттенхэм» (победитель),

Лига чемпионов-2007/2008: «Манчестер Юнайтед» (победитель) VS «Челси».

«Челси» не играл в финалах еврокубков 6 лет.

«Арсенал» – 13 лет.

«Тоттенхэм» – 35 лет.

При этом прорыв Англии не сенсация. Для нее это четвертый сезон подряд с представительством в финалах. До этого «Ливерпуль» играл в финале ЛЕ-2015/2016 (проиграл), «Манчестер Юнайтед» – в финале ЛЕ-2016/2017 (выиграл), снова «Ливерпуль» – в финале ЛЧ-2017/2018 (проиграл).

До этого в еврокубковых финалах правила Испания. Посмотрим на количество мест в за последние десять лет.

От сезона-2009/2010 до сегодняшнего-2018/219 было всего 40 слотов (10 раз Х 2 команды Х 2 еврокубка).

У Испании – 15 слотов (12 титулов).

У Англии – 10 слотов (5 титулов, включая два будущих).

У Германии – 4 слота (1 титул).

У Португалии – 4 слота (1 титул)

У Италии – 3 слота (1 титул).

У Украины – 1 слот.

У Голландии – 1 слот.

У Франции – 1 слот.

Но если мы посмотрим на последние четыре сезона (16 слотов), то увидим, как меняется доминирование и Англия догоняет Испанию.

У Англии – 7 слотов (3 победы).

У Испании – 6 слотов (5 побед).

У Италии – 1 слот.

У Франции – 1 слот.

У Голландии – 1 слот.