Судья финала ЛЧ засчитывал гол из полуметрового офсайда. В другом матче пропала запись с его переговорами
Даниэле Орсато – главный судья финала Лиги чемпионов. В этом матче ему помогут его соотечественники Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.
Орсато – авторитетный судья, входящий в категорию элитных арбитров УЕФА. Но с ним связаны скандальные моменты.
Однажды Орсато засчитал гол, забитый из полуметрового офсайда. Это повлияло на выход в следующий раунд ЛЕ
Весной-2019 Орсато позвали судить ответный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Бенфикой». В первой игре победила «Бенфика» – 4:2. Во второй – «Айнтрахт». Он забил два безответных мяча, и этого хватило, чтобы пройти дальше.
А первый мяч в той встрече был забит с нарушением правил. Вратарь «Бенфики» Влаходимос отбил удар Гачиновича. На добивании был Костич – его гол Орсато засчитал, хотя он (как и два его партнера по «Айнтрахту») был в офсайде.
Вместе с Орсато в том матче работал Лоренцо Марганелли, который также будет будет в финале ЛЧ.
Еще Орсато не удалил Пьянича за жесткий фол на Рафинье, а запись переговоров с ВАР по тому моменту пропали
Весна-2018. Орсато – один из сильнейших арбитров Италии, которому доверяют топовые матчи. Его и назначили на встречу «Интера» и «Ювентуса».
18-я минута. Матиас Весино наступает на ногу подкатывающегося под мяч Марио Манджукича. Орсато сразу же бежит смотреть повтор и показывает прямую красную.
Видео эпизода:
Второй тайм – Пьянич с колена в прыжке влетает в Рафинью. Но Орсато не только не показал ему вторую желтую и не удалил, но и отказался смотреть повтор эпизода. Вот сам момент:
Рафинья отказался комментировать этот эпизод. Пьянич же сказал:
«Орсато провел хороший матч. Я не видел Рафинью и сразу же извинился».
В Италии этот матч привел к жестким разбирательствам. Действующие арбитры раскритиковали Орсато за работу. Например, Никола Риццоли сказал: «Орсато – классный судья. Но это не его матч. Все ошибаются, но сегодня Орсато показал свою худшую рабочую сторону».
Спустя два года в Италии продолжаются расследования по этому матчу. В мае-2020 бывший итальянский прокурор Джузеппе Пекораро сказал, что в записи переговоров Орсато и ВАР не было лишь одного момента – обсуждения эпизода с возможным удалением Пьянича.
Дальше дело не продвинулось. Никто не нашел ни злого умысла в решениях Орсато, ни его связь с «Ювентусом». Но первое время Орсато доставалось: фанаты оскорбляли его на каждом матче. И он даже попросил полицию приставить к своему дому патруль, потому что получал угрозы.
Так если Орсато такой плохой, то почему его поставили главным в финале Лиги чемпионов?
Орсато – высокоавторитетный арбитр с многолетним опытом работы. Его ценят в ФИФА, он считается одним из кандидатов на ЧМ-2022.
УЕФА же включила его в 2015-м в категорию элитных судей (то есть те, которые доступны для работы на больших финалах). Всего в мире в эту категорию входят 26 арбитров.
А еще об Орсато хорошо отзывается президент УЕФА Александр Чеферин: «Даниэле – классный судья. Мы в курсе, что у него есть проблемы в Италии. Но Серию А нелегко судить. Мы доверяем ему и считаем его одним из сильнейших арбитров мира. У него не было самостоятельных больших финалов. Думаю, скоро у него появится шанс».
Вот еще несколько важных моментов из карьеры Орсато:
- Уже долго работает в еврокубках. Работал и на матчах с участием наших команд. Например, в 2014 – когда «Анжи» играл с «АЗ».
- Судил в матчах отбора к Евро-2020 и в Лиге наций.
- Даже попал на ЧМ-2018. Но тогда он был лишь ассистентом в матче открытия.
- В карьере Орсато уже есть один финал еврокубка: в прошлом сезоне он был помощником Джанлуки Рокки в финале Лиги Европы, в котором сыграли «Челси» и «Арсенал».
По голу из "вне игры" вопросы надо помощнику задавать, конечно, а не Орсато. Ворон считал.