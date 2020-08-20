Судья финала ЛЧ засчитывал гол из полуметрового офсайда. В другом матче пропала запись с его переговорами

Однажды Орсато засчитал гол, забитый из полуметрового офсайда. Это повлияло на выход в следующий раунд ЛЕ

Весной-2019 Орсато позвали судить ответный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Бенфикой». В первой игре победила «Бенфика» – 4:2. Во второй – «Айнтрахт». Он забил два безответных мяча, и этого хватило, чтобы пройти дальше.

А первый мяч в той встрече был забит с нарушением правил. Вратарь «Бенфики» Влаходимос отбил удар Гачиновича. На добивании был Костич – его гол Орсато засчитал, хотя он (как и два его партнера по «Айнтрахту») был в офсайде.