Даниэле Орсато

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Орсато – главный арбитр финала Лиги чемпионов
#Даниэле Орсато
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Судья финала ЛЧ засчитывал гол из полуметрового офсайда. В другом матче пропала запись с его переговорами
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#Даниэле Орсато
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