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Твиттер разгадывает секретный отель «Ливерпуля» и ругается, что команда тусуется вместе до снятия самоизоляции
Ролик, где игроки «Ливерпуля» радуются голу Виллиана и затем финальному свистку сейчас хит везде. Как и видео, где они помешали интервью ван Дейка, ворвавшись к нему с криками. Понятно – вся команда смотрела матч и ждала свой титул вместе. Но где?
«Мы сейчас всей командой в отеле, точное место вам не скажем», – слова Эндрю Робертсона. Клуб заранее снял отель и засекретил место.
Сразу после матча фанаты начали обсуждать возможную локацию и делиться версиями на форумах и в твиттере. Один из пользователей (это девушка) пишет, что по видео это похоже на отель Formby Hall.
Это четырехзвездочный отель в 26 километрах от Ливерпуля с 76 номерами. Там есть залы для конференций и тренировочное поле для гольфа. На сайте отеля написано, что это идеальное место, чтобы отпраздновать день рождения или годовщину. В отзывах на Trip Advisor гости рассказывали, как проводили там свадьбы и другие мероприятия.
Еще есть предположения, что команда заняла Titanic Hotel. Возможно, это просто шутка из-за названия. Хотя такой отель и правда есть в городе.
Еще одно предположение. Такой отель – в 30 минутах езды от Ливерпуля.
Не все довольны таким празднованием, и кто-то спрашивает: какого черта им можно, а всем остальным нужно ждать 4 июля, когда Великобритания снимет некоторые ограничительные меры из-за пандемии.
«Ливерпуль» празднует уже несколько часов – британские издания о местоположении отеля пока молчат.