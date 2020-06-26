Твиттер разгадывает секретный отель «Ливерпуля» и ругается, что команда тусуется вместе до снятия самоизоляции

Ролик, где игроки «Ливерпуля» радуются голу Виллиана и затем финальному свистку сейчас хит везде. Как и видео, где они помешали интервью ван Дейка, ворвавшись к нему с криками. Понятно – вся команда смотрела матч и ждала свой титул вместе. Но где?

«Мы сейчас всей командой в отеле, точное место вам не скажем», – слова Эндрю Робертсона. Клуб заранее снял отель и засекретил место.

Сразу после матча фанаты начали обсуждать возможную локацию и делиться версиями на форумах и в твиттере. Один из пользователей (это девушка) пишет, что по видео это похоже на отель Formby Hall.