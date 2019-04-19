Суперскаут, результаты, безумные фанаты. Чем еще так хорош «Айнтрахт» в этом сезоне

Благодаря ему «Штутгарт» раскрутил и неплохо продал Киммиха, Рюдигера и Вернера, а в «Айнтрахте» в первый сезон Манга выкрутился с трансферным бюджетом в жалкие 2,5 миллиона евро – удалось избежать вылета и добраться до финала Кубка Германии. На следующий сезон клуб потратил уже 18 миллионов евро, но выиграл Кубок и занял восьмое место в Бундеслиге, а все покупки выстрелили.

За Ребича заплатили всего два миллиона, а он дошел до финала ЧМ-2018 и является звездой в Германии. За Йовича только что отдали семь, а стоит он сейчас как минимум в восемь раз больше. Себастьяна Аллера брали за семь, теперь меньше чем за 40 не отпустят. И даже это еще не все примеры.

Безумные фанаты

За последние 20 лет «Айнтрахт» лишь дважды играл в еврокубках: в 2006-м финишировал последним в группе Кубка УЕФА, в 2014-м уступил в 1/16 ЛЕ «Порту», сыграв 2:2 и 3:3, но пропустив дома больше, чем португальцы. Третий раз наступил в нынешнем сезоне. Фанаты «Айнтрахта» не упустили случая показать, как нужно правильно относиться к еврокубковым турнирам.

У них было всего шесть выездов – в Марсель, Рим, Лимасол, Харьков, Милан и Лиссабон. Везде фанатов было очень много. Особенно полюбилась Италия – заявки на поездку в Рим подало 17 тысяч фанатов, на выезд в Милан и вовсе отправилось 20 тысяч .

А дома они создают еще более крутую атмосферу.