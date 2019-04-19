Суперскаут, результаты, безумные фанаты. Чем еще так хорош «Айнтрахт» в этом сезоне
Что за клуб
«Айнтрахт» всего лишь раз выигрывал чемпионат Германии (1959), у него пять немецких кубков. При этом у команды есть и Кубок УЕФА, завоеванный в 1980 году. Тогда уже на стадии полуфинала было ясно, что трофей достанется немцам (все четыре команды были немецкими), «Айнтрахт» же самый громкий матч провел в полуфинале, после поражения 0:2 грохнув 5:1 «Баварию» в овертайме. В двухматчевом финале он победил «Боруссию» М по правилу выездного гола (2:3, 1:0).
Запомнился этот клуб и в России, единственный его приезд в Москву ознаменовался жутким позором для наших – «Динамо» под руководством Валерия Газзаева получило аж 0:6 в 1993 году.
Гениальный скаутинг
Обычно, когда выстреливает клуб, не являющийся грандом, у него обязательно есть крутая история о скаутинге. Такой обладает и «Айнтрахт». Уроженца Экваториальной Гвинеи Бена Мангу как игрока тут помнят слабо (20 лет в малоизвестных клубах типа «Аллемании» или «Карлсруэ»), зато как скаут он – настоящая находка, и об этом знает Фреди Бобич, который работает с ним уже во втором клубе.
Благодаря ему «Штутгарт» раскрутил и неплохо продал Киммиха, Рюдигера и Вернера, а в «Айнтрахте» в первый сезон Манга выкрутился с трансферным бюджетом в жалкие 2,5 миллиона евро – удалось избежать вылета и добраться до финала Кубка Германии. На следующий сезон клуб потратил уже 18 миллионов евро, но выиграл Кубок и занял восьмое место в Бундеслиге, а все покупки выстрелили.
За Ребича заплатили всего два миллиона, а он дошел до финала ЧМ-2018 и является звездой в Германии. За Йовича только что отдали семь, а стоит он сейчас как минимум в восемь раз больше. Себастьяна Аллера брали за семь, теперь меньше чем за 40 не отпустят. И даже это еще не все примеры.
Безумные фанаты
За последние 20 лет «Айнтрахт» лишь дважды играл в еврокубках: в 2006-м финишировал последним в группе Кубка УЕФА, в 2014-м уступил в 1/16 ЛЕ «Порту», сыграв 2:2 и 3:3, но пропустив дома больше, чем португальцы. Третий раз наступил в нынешнем сезоне. Фанаты «Айнтрахта» не упустили случая показать, как нужно правильно относиться к еврокубковым турнирам.
У них было всего шесть выездов – в Марсель, Рим, Лимасол, Харьков, Милан и Лиссабон. Везде фанатов было очень много. Особенно полюбилась Италия – заявки на поездку в Рим подало 17 тысяч фанатов, на выезд в Милан и вовсе отправилось 20 тысяч.
А дома они создают еще более крутую атмосферу.
Сезон начинался ужасно
Едва ли можно спрогнозировать успешный сезон команде, которая в первом же матче сезона влетает 0:5 в Суперкубке (пусть и «Баварии»), а затем сразу же вылетает из Кубка от скромного «Ульма». Начал «Айнтрахт» вообще жутко – помимо этих приключений он набрал всего четыре очка в пяти матчах Бундеслиги. Впрочем, из последующих семи игр команда выиграла шесть, а 7:1 над «Фортуной» запомнились особо. Сюда же – шесть побед на групповом этапе ЛЕ, и это рекорд для команд из Бундеслиги.
В 2019-м «Айнтрахт» выдает очень приличный отрезок: лишь одно поражение в 12 матчах, из них семь побед. В чемпионате – сражение за лигочемпионскую четверку, в еврокубке – полуфинал против «Челси». В сентябре о таком и мечтать не приходилось. Тогда же никто и не думал, что все немецкие клубы повылетают из еврокубков на стадии 1/8 финала. Все кроме «Айнтрахта».
Схема в три защитника и дикий прессинг
Взамен ушедшему в «Баварию» Нико Ковачу «Айнтрахт» подписал на место тренера австрийца Ади Хюттера. Тот в свое время доходил до финала Кубка УЕФА со скромным зальцбургским «Казино» (нынешний «Ред Булл»), по пути пройдя, кстати, «Айнтрахт», а став тренером, выигрывал чемпионаты Австрии и Швейцарии. Именно после триумфа с «Янг Бойз», который не побеждал у себя на родине больше 30 лет, Хюттера и позвали в Германию.
Начало было жутким, но постепенно все наладилось. При Хюттере «Айнтрахт» – подвижная, скоростная и прессингующая команда. Чаще всего, она играет по схеме 3-4-1-2, сильна при верховых единоборствах (Аллер – лидер всей Бундеслиги) и страшна при контратаках.
Кстати, последний тур она проводит в Мюнхене против «Баварии». Если к тому времени еще будет жива чемпионская гонка, матч может запомниться надолго.
Несколько историй про героев «Айнтрахта»
Анте Ребич не хотел праздновать голы в ворота бывших команд, но почему-то отказался делать это, когда забил «Вердеру» и «Фрайбургу», хотя там никогда не играл. Причина? Он просто перепутал соперников. «Когда я забил «Вердеру», то подумал, что забил «Лейпцигу», а когда забил «Фрайбургу», то думал, что мы играем с «Фиорентиной», – на полном серьезе рассказал хорват в инстаграме.
Из-за одной цитаты как-то подняли на смех Филипа Костича, но совсем по другому поводу. Он тогда еще выступал за «Гронинген», и в матче Лиги Европы его клуб сыграл 0:0 в гостях с «Абердином». Довольный Костич заявил: «80% того, что нужно, мы уже сделали». Впрочем, дома голландцы проиграли 1:2 и вылетели, а один из игроков соперников в выражениях не стеснялся: «Я был рад запихать им эти слова обратно в глотку».
Лука Йович в начале своей карьеры спал в отцовской машине – из его города до Белграда приходилось ездить по три часа в одну сторону, поэтому они не тратили время и ночевали с отцом прямо в автомобиле. Когда история стала известна «Црвене Звезде», где занимался Лука, вопрос с ночлегом решился.
35-летний японец Макото Хасебе даже не третий капитан в клубе, хоть и играет с 2014 года, однако уважают его не только в «Айнтрахте», но и во всей лиге, а тем более на родине. Помимо футбола, Хасебе знаменит тем, что после страшного землетрясения в Японии в 2011 году выпустил книгу «Исправьте свой разум» о том, как справиться со стрессом. А вырученные полтора миллиона долларов отдал на благотворительность.