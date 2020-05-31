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Хакими и Санчо отреагировали на убийство темнокожего, показав футболки с надписью «Правосудие за Джорджа Флойда»
31 мая, 21:05
В матче с «Падерборном» (в котором «Боруссия» вынесла соперника, 6:1) Джейдон Санчо забил гол и сразу же снял клубную майку. Под ней была футболка с надписью «Правосудие за Джорджа Флойда». После матча защитник Хакими продемонстрировал точно такую же футболку.
Это реакция на убийство афроамериканца Джорджа Флойда и акции протеста в США. В стране сейчас беспорядки, а многие публичные личности переживают эту историю.
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