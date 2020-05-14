Каким будет спорт после пандемии: пустые трибуны, массовое тестирование игроков, матчи на нейтральных аренах

План возвращения НХЛ предусматривает игру на нескольких нейтральных аренах. The Athletic пишет, что такой же итог ждет и НБА. Несколько адекватных мест, свободное перемещение баскетболистов, но постоянное тестирование. Ключевое дополнение от комиссара НБА Адама Сильвера: чемпионат не остановят на долгое время, если у одного из игроков найдут коронавирус.

Доигрывание этого сезона влечет за собой проблемы для следующего, но пока они касаются только сроков проведения. НХЛ и НБА точно сдвинут дату старта сезона-2020/21 – предполагается, что ее перекинут на декабрь. В руководстве лиг предусматривают и вторую волну заболеваемости (да, она реально может быть), но перенос начала следующего сезона все равно будет легче, чем продолжение этого.

Решения в UFC – пример для других видов спорта

Дэйна Уайт организовал в промоушене собственную жизнь и первым вернул топ-спорт к жизни. Номерной турнир UFC 249 сразу столкнулся с проблемой – у одного из бойцов и двух членов его команды нашли коронавирус. Об этом объявили за сутки до старта вечера боев, но все быстро погасили. Поединок с участием заболевшего Соузы просто вычеркнули из списка, а сам турнир провели без других отмен. Так будет и в дальнейшем, если подтвердятся новые случаи.