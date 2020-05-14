- коронавирус
- Серия А
- Бундеслига
- НХЛ
- UFC
- НБА
- Хоккей
- Футбол
- баскетбол
- MMA
Каким будет спорт после пандемии: пустые трибуны, массовое тестирование игроков, матчи на нейтральных аренах
Спорт пережил два месяца простоя из-за ограничений по безопасности и здоровью, но теперь постепенно возвращается. Дэйна Уайт уже организовал несколько турниров UFC, стартует Бундеслига, в разных странах согласуют даты возвращения соревнований. Каким будет спорт в новом мире? Есть уже известные примеры, инсайды по решениям и врачебные рекомендации.
Большинство из этого точно сохранят до появления вакцины от коронавируса, чтобы не допустить новых вспышек заболеваемости. Дальше – основное из того, что сейчас обсуждают или уже применяют на практике.
Каким будет футбол?
- Пустые трибуны до 2021 года. К такому решению склоняются в Испании, а в Нидерландах его уже фактически озвучил министр здравоохранения (чем взбесил футбольную ассоциацию). Доигрывание этого сезона во всех турнирах точно пройдет без зрителей. Дальше перспективы разные: в некоторых странах зрители вернутся уже осенью, но в той же Голландии готовы к терпению до появления вакцины.
- Отмена рукопожатий. В АПЛ это сделали еще до массового распространения коронавируса. В марте такое решение было обычной мерой профилактики, сейчас – адекватная и исследованная мера. Здороваться локтями, поклонами и другими способами все-таки безопаснее. Чемпионат Кореи возобновили – там футболисты кланяются друг другу перед началом матчей.
- Нельзя обниматься после голов. Борьбу во время стандартов никто не отменял (там тоже бывают объятия), но празднования голов в топ-лигах точно будут другими. Над ними уже посмеялся бывший игрок «Баварии» Эффенберг: «Все эти принципы не имеют смысла, ведь на поле выйдут только здоровые футболисты». Он же сказал, что из-за пересечений соперников в самой игре правила празднования противоречат здравому смыслу. В корейской лиге так и подумали.
- Массовое тестирование. Если у игрока находят коронавирус, его отправляют на карантин. Если он пересекался на тренировках с другими игроками, они тоже под угрозой. Так на 14-дневный карантин уже посадили все дрезденское «Динамо», где у двух футболистов обнаружили коронавирус. В Италии правила по безопасности еще жестче: когда лига возобновится, любое заражение у игрока остановит весь чемпионат.
- Пять замен. Напоминаем: сейчас в каждом матче разрешены по три замены у каждой из команд. Теперь в правила футбола внесли временные изменения – можно пять замен (чтобы избежать риска травм), но за три паузы. Каждая лига сама примет решение о максимальном количестве замен. Для всех просто действует общая рекомендация, что теперь так можно делать.
- Правила ФФП ослабят минимум на год. Команды теряют доходы, поэтому точно не впишутся в привычные рамки ФФП. Чтобы не выписывать клубам дополнительные штрафы или даже дисквалификации, есть рекомендация о лояльном отношении к нарушителям ФФП. Конкретных решений пока нет, но послабление от ФИФА точно будет.
- Маски у тренеров, запрет на плевки, бойкот от игроков. Будут и более мелкие нововведения, которые чаще всего останутся на уровне рекомендаций. Больше всего опасений вызывает позиция самих футболистов по поводу дальнейшей игры в футбол. Пока против возобновления турниров выступают лишь отдельные личности – игрок «Кадиса» Фали принципиально отказался играть и тренироваться до появления вакцины.
Новые правила безопасности для НХЛ и НБА
В НХЛ уже обсуждают новый протокол безопасности, хотя официальное решение о датах возобновления лиги пока не принято. Заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли абстрактно анонсировал принятие всех необходимых мир (без сильного влияния на игру).
Журналист TSN Райан Ришо обсудил потенциальные ограничения с врачом-инфекционистом. Правил достаточно много, конкретики от руководства лиги по-прежнему нет, но врачебное мнение по возвращению спорта именно такое:
- Маска должна полностью защищать лицо.
- Драки и стычки после свистка нужно запретить.
- Тренеры дистанцируются от команды на скамейке.
- Никаких плевков на льду и на скамейке.
- Во время вбрасывания шайбы крайние нападающие отходят на 60 сантиметров в сторону.
По НБА сразу есть важное уточнение: количество доступных тестов. Для баскетболистов важно обеспечить постоянное массовое тестирование, но без жертв по тестам у обычных людей. Сейчас именно это идет в приоритете при обсуждении возобновления лиги. НБА необходимо получить около 15 тысяч тестов, чтобы без проблем завершить этот сезон.
План возвращения НХЛ предусматривает игру на нескольких нейтральных аренах. The Athletic пишет, что такой же итог ждет и НБА. Несколько адекватных мест, свободное перемещение баскетболистов, но постоянное тестирование. Ключевое дополнение от комиссара НБА Адама Сильвера: чемпионат не остановят на долгое время, если у одного из игроков найдут коронавирус.
Доигрывание этого сезона влечет за собой проблемы для следующего, но пока они касаются только сроков проведения. НХЛ и НБА точно сдвинут дату старта сезона-2020/21 – предполагается, что ее перекинут на декабрь. В руководстве лиг предусматривают и вторую волну заболеваемости (да, она реально может быть), но перенос начала следующего сезона все равно будет легче, чем продолжение этого.
Решения в UFC – пример для других видов спорта
Дэйна Уайт организовал в промоушене собственную жизнь и первым вернул топ-спорт к жизни. Номерной турнир UFC 249 сразу столкнулся с проблемой – у одного из бойцов и двух членов его команды нашли коронавирус. Об этом объявили за сутки до старта вечера боев, но все быстро погасили. Поединок с участием заболевшего Соузы просто вычеркнули из списка, а сам турнир провели без других отмен. Так будет и в дальнейшем, если подтвердятся новые случаи.
Во время турнира на трибунах ожидаемо не было зрителей, а перед приездом бойцов массово тестировали на коронавирус. Естественно, что для всех действовали и мелкие правила безопасности: социальная дистанция, маски, постоянная дезинфекция и изоляция. В UFC считают, что такая система полностью сработала. Выявленный коронавирус у Соузы получился от мощной системы тестирования: явных симптомов болезни у него не наблюдали.
Дэйна Уайт готовит пример и по организации боев в нейтральном месте. С июня у него заработает бойцовский остров – Уайт до сих пор скрывает его конкретное расположение. Всех бойцов доставят туда на частных самолетах, а в самом месте обеспечат уже опробованные во Флориде правила безопасности.
Проведение боев на острове решит и еще одну проблему – туда легче привозить бойцов при действующих ограничениях по заграничным перелетам.